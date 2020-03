V SR zatiaľ koronavírus nepotvrdili, robia sa preventívne opatrenia

Dvoch slovenských občanov, u ktorých je podozrenie na koronavírus a boli evakuovaní z čínskeho Wu - Chanu, priviezli do Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde budú absolvovať karanténu. V Banskej Bystrici 3. februára 2020. Foto: TASR - Ján Krošlák

Rezort zdravotníctva: Na Slovensku bolo negatívnych 306 vzoriek testovaných na koronavírus

D.Saková: Na hraniciach cez víkend spomalia autá, budú informovať o koronavíruse

Karanténa nie je považovaná za ochorenie, preto nie je poistením krytá

V krompašskej nemocnici platí zákaz návštev až do odvolania

Opatrenia proti koronavírusu v Košickom kraji zahŕňajú školy, dopravu či sociálne služby

Lekárska fakulta UK prerušila do pondelka výučbu z preventívnych dôvodov

SAD Žilina preventívne vydezinfikuje 300 autobusov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Sociálna poisťovňa zavádza preventívne opatrenia proti koronavírusu

Banská Bystrica 5. marca (TASR) – U dvoch z piatich osôb, ktoré v týchto dňoch prijali na oddelenie infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici s podozrením na nový koronavírus, sú výsledky negatívne. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. U ďalších troch výsledky testov zatiaľ nie sú známe.V banskobystrickej nemocnici už predtým, 25. februára, hospitalizovali mladú ženu zo Zvolena s podozrením na toto nákazlivé ochorenie, ktorá pricestovala z Talianska. Jej výsledky boli negatívne rovnako ako v prvých dvoch prípadoch zo začiatku februára, keď na oddelenie infektológie za prísnych bezpečnostných opatrení priviezli z Prahy dvoch Slovákov. Prileteli spoločne s piatimi Čechmi francúzskym špeciálom z čínskeho mesta Wu-chan, uzavretého epicentra šírenia nového koronavírusu.zdôraznila Maťašeje.Už 306 vzoriek, ktoré na Slovensku testovali na ochorenie COVID-19, je negatívnych. Na Slovensku tak doteraz nový koronavírus nebol potvrdený. Vo štvrtok poobede o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky. Typickými príznakmi sú teplota nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza dva až 14 dní, priemerne šesť dní.Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) ako prevenciu odporúčajú pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, dbať na čistenie dotykových povrchov, ako sú kľučky, mobily, stôl a podobne. Tiež zbytočne nepodávať ruky a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Virológovia odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.Od piatku (6. 3.) do nedele (8. 3.) budú na štátnych hraniciach opäť spomaľovať dopravu, aby cestujúcich prichádzajúcich z Rakúska či Talianska preventívne informovali o tom, čo robiť, ak by sa u nich začali prejavovať symptómy, naznačujúce riziko infekcie koronavírusom. Po štvrtkovom rokovaní vlády SR to uviedla ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD).Potvrdila, že naďalej sa vykonávajú kontroly na letiskách. Ocenila prácu ústredného krízového štábu, ktorý zriadili na základe uznesenia Bezpečnostnej rady SR na konci februára. "," uviedla Saková.Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku vírusového ochorenia COVID-19 v zahraničí sú kryté cestovným poistením. Výnimkou je prípad, ak poistený navštívi štát alebo lokalitu, ktoré boli štátnymi orgánmi oficiálne označené ako štáty alebo lokality s epidémiou, alebo tam bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásená pandémia, do ktorých sa odporúča zvážiť cestu, prípadne sa neodporúča cestovať. Vtedy má poisťovňa právo poistné plnenie zamietnuť.vysvetľuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová. Takisto, ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej sa pre koronavírus neodporúča cestovať a liečebné náklady vzniknú z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý z poistenia nie je vylúčený, napríklad si klient zlomí nohu alebo potrebuje urgentnú operáciu slepého čreva, cestovné poistenie toto riziko kryje.uvádza hovorkyňa.V prípade, ak zájazd alebo cestovnú službu zruší jeho poskytovateľ, napríklad cestovná kancelária alebo letecká spoločnosť, je tento povinný vrátiť klientovi uhradenú sumu za zájazd alebo cestovnú službu.Predčasný návrat na Slovensko je v rámci doplnkových asistenčných služieb krytý aj v dôsledku epidémie alebo pandémie, ktorá znemožnila alebo výrazne obmedzila jeho zotrvanie v mieste pobytu, pokiaľ boli oficiálne vyhlásené štátnymi orgánmi alebo WHO.Karanténa nie je považovaná za ochorenie, preto nie je poistením krytá.uzatvára Muthová.V krompašskej nemocnici bude od piatka (6. 3.) platiť zákaz návštev. Hovorkyňa Agel SK Martina Pavliková uviedla, že sa tak deje na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi.upozornila Pavliková. Dodala, že opätovne vyhlásili zákaz návštev aj v kežmarskej nemocnici, v Levoči zatiaľ k takémuto opatreniu pristúpiť nemuseli.Aktuálne stále platí zákaz návštev aj v ďalších nemocniciach na Spiši, konkrétne v Poprade a v Starej Ľubovni.uviedol pre TASR riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice Peter Bizovský.V nemocnici v Spišskej Novej Vsi zatiaľ nebolo nutné vyhlásiť zákaz návštev.Košický samosprávny kraj (KSK) prijal v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu viaceré preventívne opatrenia. Zahŕňajú obmedzenia návštev v zariadeniach sociálnych služieb, dezinfekciu autobusov v prímestskej autobusovej doprave i zvýšenú dezinfekciu v školách a kultúrnych zariadeniach. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.Zamestnanci Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja si po návšteve Talianska alebo Číny budú povinne čerpať dovolenku v rozsahu dva týždne. Túto povinnosť nariadil predseda KSK Rastislav Trnka v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu.uviedla Terezková. Predseda kraja zároveň odporučil zvážiť podobný postup aj pri návšteve iných krajín, v ktorých bolo potvrdené zdravotné riziko tohto vírusu. V prípade, ak bude potvrdený výskyt koronavírusu aj na Slovensku, kraj obmedzí návštevy na Úrade KSK a každému bude pri vstupe do hlavnej budovy meraná telesná teplota.informovala hovorkyňa.Opatrenia prijali aj zmluvní dopravcovia Košického kraja, spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus. Každý autobus je denne po ukončení prevádzky dôkladne vyčistený dezinfekčnými prostriedkami, spoločnosť Arriva čistí vozidlá aj ozónom. Vodiči boli informovaní o preventívnych opatreniach proti šíreniu vírusov a v autobusoch majú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na čistenie rúk.Bezdotykové dávkovače dezinfekčných prostriedkov pribudnú aj pri vstupoch do krajských kultúrnych zariadení - múzeí, galérií, knižníc či divadiel. Organizácie majú povinnosť zabezpečiť dezinfekciu kľučiek, zábradlí aj výťahov.doplnila Terezková.Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Juraj Šteňo nariadil vo štvrtok z preventívnych dôvodov prerušiť výučbu do pondelka (9. 3.). Reagoval tak na prípad zahraničného študenta s príznakmi infekčného ochorenia. TASR o tom informovala hovorkyňa UK v Bratislave Lenka Miller.uviedla Miller.Na zlepšenie prevencie a ochranu zdravia prijala Univerzita Komenského viacero opatrení.dodala hovorkyňa.Spoločnosť SAD Žilina preventívne vydezinfikuje takmer 300 autobusov mestskej a prímestskej dopravy v Žilinskom kraji. Prvá etapa dezinfekcie, ktorá má znížiť riziko šírenia koronavírusu, sa uskutoční v piatok (6. 3.) v Martine a na budúci týždeň v Čadci a v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa SAD Žilina Ivana Strelcová.uviedla hovorkyňa SAD Žilina.Doplnila, že dezinfekciu autobusov zabezpečí externá spoločnosť v časevozidiel, teda nijako nenaruší bežnú prevádzku.dodala Strelcová.podotkla hovorkyňa SAD Žilina.Zamestnancov, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s cestujúcou verejnosťou (vodiči a pracovníci klientskych centier) vybavia antibakteriálnymi a dezinfekčnými gélmi na ruky.uzavrela Strelcová.Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov na zavedenie preventívnych opatrení súvisiacich s narastajúcim rizikom výskytu akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým kmeňom koronavírusu na území SR.Preventívne opatrenia, ako informovala poisťovňa, sa dotknú tých poistencov, ktorí sú predvolaní na lekársku prehliadku v rámci posudzovania ich zdravotného stavu a budú mať prejavy akútneho infekčného ochorenia. Posudkoví lekári ich v takýchto prípadoch nebudú posudzovať a odporúčajú im objednať si v príslušnej pobočke nový termín lekárskej prehliadky.Ak v termíne, na ktorý bol klient už predvolaný do Sociálnej poisťovne, bude mať prejavy takéhoto ochorenia, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať posudkového lekára a stanoviť si nový termín posúdenia zdravotného stavu. Ak sa napriek tomu klient k posudkovému lekárovi dostaví, posúdenie jeho zdravotného stavu nebude môcť byť realizované. Sociálna poisťovňa preto prosí poistencov o pochopenie a rešpektovanie spoločného záujmu – chrániť verejné zdravie všetkých zúčastnených vrátane širokej verejnosti.