Karanténa po príchode z rizikových krajín sa od pondelka predĺži

Bratislava 6. februára (TASR) - Po príchode z rizikových krajín bude od pondelka 8. februára od 6.00 h po novom nutné absolvovať nie desaťdňovú, ale štrnásťdňovú izoláciu. Osoba bude po novom testovaná RT-PCR metódou nie na piaty, ale na ôsmy deň po príchode. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upravujúcej režim na hraniciach. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.ÚVZ SR vysvetlil, že k predĺženiu domácej izolácie a stanoveniu neskoršieho dňa testovania pristúpili na základe odporúčaní medzinárodných zdravotníckych inštitúcií, ktoré vyhodnocovali riziká spojené s novými mutáciami nového koronavírusu. Mutácie podľa odborníkov viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v oblastiach, v ktorých sa rozšírili. Aby sa tlmil počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí, je podľa hygienikov potrebné sprísňovať opatrenia na zníženie rizika prenosu infekcie.Od pondelka teda bude platiť, že osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko a nepreukážu sa negatívnym RT-PCR testom vykonaným mimo územia SR nie starším ako 72 hodín, musia ísť do domácej izolácie. V prípade Česka a Rakúska môže ísť aj o negatívny antigénový test nie starší ako 72 hodín.V praxi to bude vyzerať tak, že osoba bude najskôr na ôsmy deň testovaná, v prípade získania negatívneho výsledku testu sa jej izolácia skončí. V prípade, že sa osoba na testovaní nezúčastnila a má bezpríznakový priebeh izolácie, tá sa jej končí po 14 dňoch. Deti do desať rokov nemusia byť otestované, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.Ako ďalej Račková uviedla, osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili iné krajiny, musia ísť do domácej izolácie a najskôr na ôsmy deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou. Osoby ukončia izoláciu iba získaním negatívneho výsledku testu.zdôraznila Račková s tým, že deti do desať rokov nemusia byť otestované, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.ÚVZ SR dodal, vo všetkých prípadoch sa osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica