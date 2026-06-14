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Karanténa pre žltnutie viniča bola vyhlásená na 75 % plôch vinohradov
ÚKSÚP na základe pozorovaní z terénu vydal doteraz dve signalizácie - na prvé a druhé ošetrovanie viniča proti cikádam.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Karanténa pre ochorenie zlaté žltnutie viniča bola vyhlásená na 75 % plôch slovenských vinohradov. Uviedla to pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) Ľuba Gašparová.
„Na základe vlaňajších prieskumov, ktoré vykonali inšpektori ÚKSÚP vo všetkých vinohradníckych oblastiach Slovenska a na základe potvrdenej pozitivity z odobratých vzoriek viniča, bola vyhlásená karanténa spolu s príslušnými opatreniami v 12 okresoch Slovenska, čo predstavuje približne 75 % plôch slovenských vinohradov,“ spresnila Gašparová.
K 9. júnu 2026 bolo podľa jej informácií v súvislosti s týmto ochorením vyklčovaných spolu 112,05 hektára súvislých plôch vinohradov a približne 75.000 krov v rámci individuálnej likvidácie príznakových jedincov.
„Od začiatku roka 2026 ÚKSÚP vykonával v rámci Slovenska školenia vinohradníkov na správne pozorovanie cikády Scaphoideus titanus, ktorá je hlavným prenášačom tejto choroby, a to na účel určenia optimálneho termínu na chemické ošetrenie vinohradu,“ priblížila.
Poznamenala, že ÚKSÚP na základe pozorovaní z terénu vydal doteraz dve signalizácie - na prvé a druhé ošetrovanie viniča proti cikádam. Signalizácie boli cielene zaslané aj elektronickým systémom všetkým vinohradníkom a obciam vo vinohradníckych oblastiach.
Doplnila, že ÚKSÚP dostáva z praxe v zásade iba pozitívne odozvy a akceptáciu súčasného stavu s rešpektovaním potreby použitia chemickej ochrany na ošetrenie vinohradov. „Posúdiť stav výskytu zlatého žltnutia viniča na Slovensku bude možné až v priebehu leta, v mesiacoch júl a najmä v auguste, keď sa najviac prejavia viditeľné príznaky napadnutia viniča touto chorobou,“ dodala.
„Na základe vlaňajších prieskumov, ktoré vykonali inšpektori ÚKSÚP vo všetkých vinohradníckych oblastiach Slovenska a na základe potvrdenej pozitivity z odobratých vzoriek viniča, bola vyhlásená karanténa spolu s príslušnými opatreniami v 12 okresoch Slovenska, čo predstavuje približne 75 % plôch slovenských vinohradov,“ spresnila Gašparová.
K 9. júnu 2026 bolo podľa jej informácií v súvislosti s týmto ochorením vyklčovaných spolu 112,05 hektára súvislých plôch vinohradov a približne 75.000 krov v rámci individuálnej likvidácie príznakových jedincov.
„Od začiatku roka 2026 ÚKSÚP vykonával v rámci Slovenska školenia vinohradníkov na správne pozorovanie cikády Scaphoideus titanus, ktorá je hlavným prenášačom tejto choroby, a to na účel určenia optimálneho termínu na chemické ošetrenie vinohradu,“ priblížila.
Poznamenala, že ÚKSÚP na základe pozorovaní z terénu vydal doteraz dve signalizácie - na prvé a druhé ošetrovanie viniča proti cikádam. Signalizácie boli cielene zaslané aj elektronickým systémom všetkým vinohradníkom a obciam vo vinohradníckych oblastiach.
Doplnila, že ÚKSÚP dostáva z praxe v zásade iba pozitívne odozvy a akceptáciu súčasného stavu s rešpektovaním potreby použitia chemickej ochrany na ošetrenie vinohradov. „Posúdiť stav výskytu zlatého žltnutia viniča na Slovensku bude možné až v priebehu leta, v mesiacoch júl a najmä v auguste, keď sa najviac prejavia viditeľné príznaky napadnutia viniča touto chorobou,“ dodala.