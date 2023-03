Karas avizuje pracovnú skupinu pre samosprávy v nútenej správe

Bratislava 13. marca (TASR) - Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas avizuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť legislatívny návrh na systémové nástroje riešenia problémov platobne neschopných samospráv. Týkať sa to má aj Devína. Oznámil to po pondelkovom stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a starostkou Devína Janou Jakubovič. Devín je pre dlhy od roku 2005 v nútenej správe.



"Minister Karas prisľúbil pomoc s riešením problému vytvorením pracovnej skupiny na ministerskej úrovni, ktorej úlohou bude v krátkom čase predložiť legislatívny návrh na systémové nástroje riešenia problémov platobne neschopných samospráv, a to najmä prostredníctvom nástrojov insolvenčného práva. Tieto nástroje predpokladá aj ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti," uviedlo na sociálnej sieti Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.



Hlavné mesto ešte koncom februára deklarovalo, že najlepším riešením situácie bratislavského Devína by bola zmena legislatívy zo strany štátu, teda Ministerstva financií SR. Rezort financií reagoval, že je na ďalšie metodické usmernenia pripravený, sanovať dlhy samospráv však nemôže.



Devín je pre dlhy od roku 2005 v nútenej správe. Zadlžovanie Devína sa začalo v roku 1996, keď sa vytvorila skupina, ktorá chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť.