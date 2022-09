Karas chce novelu Trestného zákona aj paragraf 363 riešiť s odborníkmi

Bratislava 14. septembra (TASR) - Nový minister spravodlivosti Viliam Karas chce pripravovanú novelizáciu Trestného zákona riešiť s odborníkmi. Odborný stôl chce aj k fungovaniu paragrafu 363 Trestného poriadku. Avizoval to po stredajšom rokovaní vlády.



Ozrejmil, že pracuje na svojom profesionálnom nepolitickom odbornom tíme. Len ten podľa neho dokáže zabezpečiť úspešnú realizáciu jeho plánov.



Trestný zákon, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, označil Karas za jednu z priorít. Chce si k novele vyskladať odborný tím. Trestnou politikou štátu sa chce posunúť k moderným európskym krajinám.



Odborný stôl chce nový šéf spravodlivosti zvolať aj k paragrafu 363. Deklaruje, že zabezpečí to, aby Trestný poriadok garantoval práva a povinnosti obhajoby a dokázal efektívne a účinne v skrátených lehotách realizovať trestnú politiku štátu a doťahovať vyšetrovanie do konca.



K politickým otázkam sa Karas vyjadrovať nechcel. Podľa svojich slov zobral pozíciu ministra ako profesionál s úctou k stavu, krajine a právnickému povolaniu. "Zlyhal by som sám pred sebou, ak by som túto ponuku neprijal," povedal.



Zároveň reagoval na medializované informácie, že je vo firme s človekom spájaným s podnikateľom Miroslavom Výbohom. "Viac ako desať rokov som sa s ním nestretol. Nevidel som ho, nie som s ním v kontakte," poznamenal.