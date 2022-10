Karas chce predĺžiť čas na implementáciu súdnej mapy o päť mesiacov

Bratislava 7. októbra (TASR) - Minister spravodlivosti Viliam Karas navrhne zmenu zákona, ktorou sa predĺži čas potrebný na implementáciu novej súdnej mapy o päť mesiacov. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. júna 2023.



"Súčasný stav personálnych a organizačno-technických príprav objektívne nie je v takom stave, aby sme reformu mohli s čistým svedomím spustiť od januára," vysvetlil Karas, podľa ktorého "je v hre" základné právo ľudí na efektívny prístup k súdnej ochrane.



Vytvorenie dodatočného časového priestoru je podľa ministra nevyhnutné na naplnenie cieľov reformy a na vytvorenie predpokladov pre postupné zlepšovanie výkonu súdnej moci. "V tomto je jasná zhoda aj na politickej úrovni," podotkol Karas.



Posun účinnosti reformy bol prerokovaný so všetkými zástupcami súdnej moci vrátane predsedov súdov a zástupcov Súdnej rady SR. "Domnievam sa, že v celom procese súdnej mapy došlo k podceneniu partnerskej komunikácie so súdmi. Toto sa snažím naprávať," skonštatoval minister. Dodal, že žiadna významná reforma nebude mať úspech, ak ju nebude akceptovať aspoň odborná verejnosť.



Rezort tvrdí, že návrhu o odklade predchádzal audit. Súčasťou navrhovaného riešenia bude okrem dokončenia zameškaných organizačných príprav aj vyjasnenie procesu preraďovania sudcov na novovzniknuté súdy a pracoviská. Chce, aby bol pri tom čo najviac rešpektovaný princíp dobrovoľnosti. "Našou povinnosťou je pripraviť také riešenie, ktoré bude čo najviac chrániť právo ľudí na prístup k spravodlivosti," povedal Karas.



Cieľom súdnej mapy je zvýšiť efektivitu výkonu súdnej moci a zabezpečiť potrebné investície do špecializácie. Implementácia projektu je zároveň podmienkou pri získavaní prostriedkov z plánu obnovy. Ministerstvo spravodlivosti poukázalo, že vyhodnotili aj všetky súvislosti so záväzkami vo vzťahu k plánu obnovy. Vďaka dodatočnému času na implementáciu reformy budú môcť byť tieto záväzky riadne a včas splnené, uviedlo.