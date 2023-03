Karas: Digitalizácia by mala priniesť väčšiu efektivitu súdnych konaní

Bratislava 13. marca (TASR) - Digitalizácia justície by mala priniesť väčšiu efektivitu súdnych konaní. Vyhlásil to dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas v reakcii na najnovšie hodnotenie sudcov okresných súdov, ktoré zverejnila Transparency International Slovensko (TIS).



K rýchlejšiemu rozhodovaniu by podľa neho mohla napomôcť aj väčšia podpora administratívnych kapacít súdov. Riešenie tiež vidí v efektívnom využívaní disciplinárnych konaní. "Najmä zo strany predsedov súdov, ktorí organizujú prácu," povedal Karas.



Slovenské súdy v porovnaní s inými krajinami nie sú podľa neho na chvoste, čo sa týka efektivity a rýchlosti konaní. "Tu by som si nejako popol na hlavu nesypal," povedal. O tom, že slovenské súdnictvo má medzery a vie byť efektívnejšie, netreba podľa neho diskutovať.



Z praxe má sám skúsenosti s dlhými konaniami. "Niekedy som čakal aj desať rokov na rozhodnutie. Takto to nemá byť," zdôraznil.



V celkovom priemernom skóre sudcov dominuje podľa TIS okresný súd z Rimavskej Soboty spoločne s Bánovcami nad Bebravou. Na opačnom konci sa zase umiestnili sudcovia z okresných súdov v Čadci a Poprade.