Karas: Jedine OČTK môžu nezávisle prešetriť prípad smrti M. Lučanského

Bratislava 26. januára (TASR) - Jedine orgány činné v trestnom konaní (OČTK) môžu nezávisle prešetriť prípad smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Viliam Karas.



SAK sa vzdala možnosti participovať na činnosti nezávislej kontrolnej komisie, ktorú v tejto súvislosti zriadila ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí). „Hlavným dôvodom je fakt, že generálny prokurátor ohlásil, že v tejto veci prebiehajú dve trestné konania a začalo sa vyšetrovanie,“ spresnil Karas s tým, že participácia SAK v tejto komisii by nepriniesla pridanú hodnotu.



„Zdalo sa nám to nevhodné aj preto, lebo niektorí z našich členov by v prípadnom pokračovaní tohto konania mohli vystupovať ako obhajcovia na strane či už obvinených, respektíve ako zástupcovia poškodenej strany,“ doplnil. Zároveň vyjadril porozumenie tomu, prečo bola táto komisia zriadená.



Činnosť komisie sa môže podľa Karasa spájať s rizikom úniku informácií. „Riziko zasahovania a marenia vyšetrovania tu vždy je, ak by unikali informácie a ak by došlo k nedovolenému poskytovaniu informácií zo spisu,“ poznamenal. Zároveň postrehol informáciu, že sú nastavené pravidlá fungovania medzi generálnym prokurátorom a zriaďovateľkou tejto komisie, ktorou je ministerka spravodlivosti.



Nezávislá kontrolná komisia, ktorá má prešetriť úmrtie policajného exprezidenta Milana Lučanského i jeho skoršie zranenie oka, má 17 členov. Prizvaní sú tiež experti.



V komisii sú koaliční i opoziční poslanci Národnej rady SR okrem zástupcov strany Za ľudí, nominant prezidentky SR Zuzany Čaputovej Radovan Pala, za verejnú ochrankyňu práv Tomáš Čitbaj, zástupcovia médií či odborníci zo zahraničia, napríklad bývalá česká ombudsmanka Anna Šabatová. Ako expertka bude pôsobiť napríklad odborníčka Monika Platek z Poľska.



Generál Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa 29. decembra 2020 v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.