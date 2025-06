Karas: KDH nepodporí zmenu ústavy, ak neprejdú jeho pozmeňujúce návrhy

Bratislava 15. júna (TASR) - KDH nepodporí návrh novely Ústavy SR, ak neprejdú jeho pozmeňujúce návrhy. Podporí ju však, ak do nej nepridajú na poslednú chvíľu žiadne „prílepky“. V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 to uviedol podpredseda KDH Viliam Karas.



Doplnil, že KDH nepodporí ani návrh Hlasu-SD o zrušení jedného volebného obvodu. Karas uviedol, že väčšina textu novely Ústavy je z diele KDH. Zároveň deklaroval, že kresťanskí demokrati neprestanú byť ani po hlasovaní o novele ústavy tvrdou opozičnou stranou. Rozhodnutie poslanca Františka Mikloška (KDH) nehlasovať za novelu Ústavy SR Karas rešpektuje. Poznamenal však, že mnoho konzervatívnych osobností je za novelu ústavy.



V prípade kritiky opozície na to, že sa KDH podieľa na novele ústavy s vládnou koalíciou Karas potvrdil, že KDH je pripravené robiť konštruktívnu opozíciu. Podpredseda hnutia podľa svojich slov rešpektuje volebné programy SaS aj PS a požiadal ich, aby sa nesnažili meniť program KDH. V prípade budúcej spolupráce Karas nepreferuje žiadnu z opozičných strán. Tvrdí, že so všetkými vedú konštruktívny dialóg. „Dnes je krajina spravovaná nesprávne,“ zhodnotil a potvrdil, že KDH má do budúcna absolútnu ambíciu mať premiérsky post.



V diskusii sa dotkli aj prvého roka pôsobenia prezidenta Petra Pellegriniho vo funkcii. Tým, že bol prezident pri zostavovaní súčasnej vládnej koalície ako jeden z lídrov, jeho rukopis je podľa Karasa cítiť vo vládnom programe. „Je ťažké sa pre neho odstrihnúť a robiť nadstranícku politiku,“ konštatoval. Pellegriniho prejavy však označil za výborné. Podľa Karasovho názoru však Pellegrinimu chýbajú konkrétne skutky a rozhodnutia, ktoré by prelamovali polarizáciu spoločnosti. Prezident má však podľa neho našliapnuté na to, aby prekročil tieň koaličného politika. V záujme krajiny ho však Karas žiada, aby bol rázny a nebál sa v zásadných veciach postaviť tvrdo.