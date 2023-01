Karas: Na sťažovanie presunu sudcov nebol dôvod

Bratislava 5. januára (TASR) – Na sťažovanie presunu sudcov zo všeobecných na správne súdy nebol žiaden profesionálny alebo odborný dôvod. V rozhovore pre TASR to vyhlásil dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. Legislatívne kroky, ktoré by umožnili "prechod" sudcov bez preverenia sudcovskej spôsobilosti, však už nepodnikne.



"Neplánujem žiadne kroky, pretože ja som tú zmenu navrhol už pri posune účinnosti súdnej mapy. Neprešlo to, preto som to jednoducho rešpektoval," zdôraznil Karas. Poukázal na to, že ak je pochybnosť o morálnej, profesionálnej či majetkovej integrite sudcov, existujú postupy a procesy preverovania sudcovskej spôsobilosti, ktoré mohli a môžu byť kedykoľvek spustené.



"Vyvolalo to obrovské rozdelenie v justičnej obci, ktoré sa bude ešte roky hojiť. Prišli sme o mnohých odborníkov, ktorí nebudú pôsobiť na nových správnych súdoch," dodal s tým, že bude potrebný dlhší čas, kým sa najmä na úrovni prvostupňových správnych súdov dobuduje odborná personálna kapacita.



Združenie sudcov Slovenska volá po tom, aby bolo sudcom bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu SR zo zákona umožnené preloženie na Najvyšší správny súd SR. Rovnako sudcom venujúcim sa správnej agende na vznikajúce správne súdy.