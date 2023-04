Karas: Počet probačných úradníkov by sa mal minimálne strojnásobiť

Bratislava 18. apríla (TASR) – Na efektívny výkon probačného dohľadu a mediácie by sa mal počet úradníkov minimálne strojnásobiť. Vyplýva to z vyjadrenia dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa pred záverečnou konferenciou k národnému projektu, ktorý sa zameriaval na posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov.



"Ide o relatívne masívny nárast, ale bez toho, aby sme mali týchto ľudí, nie je možné ukladať alternatívne tresty," zdôraznil minister. Jeden probačný úradník by mal mať podľa Karasa na starosti v priemere 50 živých prípadov. Na Slovensku ich má na starosti priemerne až 166.



Na Slovensku pôsobí momentálne 86 probačných a mediačných úradníkov. Odhadované ročné náklady na zvýšenie ich počtu sú približne deväť miliónov eur. "Potom však očakávame úspory a prínos nového spôsobu trestania," dodal Karas. Čiastkové výsledky projektu sa podľa jeho slov podarilo implementovať aj do novely Trestného zákona, ktorá je momentálne v parlamente. Okrem iného v podobe navrhovaného zjednodušenia ukladania alternatívnych trestov.







Ministerstvo spravodlivosti navrhuje aj angažovanie ôsmich krajských psychológov a 16 odborníkov na inštalovanie a kontrolu monitorovacích náramkov odsúdeným a väzobne stíhaným. Minister doplnil, že dôraz na ukladanie alternatívnych trestov sa netýka závažných zločinov alebo organizovaných skupín.



Karas poukázal aj na efekty využívania mediácie v trestných a civilných konaniach. Zdôraznil, že hlavnou ambíciou nie je odbremenenie súdov od rozhodovacej činnosti, ale spokojnosť oboch strán sporu. "Z môjho pohľadu ide o zatiaľ málo objavené a málo využívané nástroje. Kým pri rozsudku v civilnej časti vždy jedna zo strán odchádza prevažne so zlým pocitom, že neuspela, pri mediácii sú v zásade spokojné obe strany," podotkol.



Ministerstvo v rámci projektu Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v SR zrealizovalo vzdelávanie vo všetkých ôsmich krajoch. Zúčastnilo sa na ňom 99 sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych úradníkov.



V rámci obvodu Krajského súdu Žilina (na siedmich okresných súdoch) sa uskutočnilo pilotné overovanie jednotlivých modulov efektívneho využívania restoratívnych programov. "V čase realizovania projektu (roky 2021 a 2022) zaevidovali 727 prípadov podnetov a žiadostí na mediáciu v trestných veciach," priblížilo ministerstvo s tým, že ide o výrazne vyšší počet ako v ostatných obvodoch krajských súdov.



Do projektu sa v oblasti civilnej mediácie zapojili sudcovia z 25 okresných súdov. "Na mediáciu bolo celkovo odporučených 196 prípadov. Takmer v polovici z tých, v ktorých sa mediácia aj začala, bola uzatvorená dohoda alebo čiastková dohoda," vysvetlila odborná garantka projektu civilnej časti Beata Swanová.