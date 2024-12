Karas: Rok 2024 ukázal nepripravenosť Hlasu na rezort vnútra

Bratislava 27. decembra (TASR) - Rok 2024 podľa bývalého ministra spravodlivosti a podpredsedu opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Viliama Karasa ukázal nepripravenosť strany Hlas-SD na prevzatie rezortu vnútra. Ako uviedol, ministerstvo sa plne prispôsobilo presadzovaniu agendy strany Smer-SD v iných rezortoch na úkor jeho samého. Karas to pre TASR vyhlásil v koncoročnej reakcii na stav rezortu.



"Zmenený trestný zákon presunul obrovský balík protiprávnych skutkov a drobných krádeží do roviny priestupkov, ministerstvo nijakým spôsobom nezabezpečilo zmenu právnej úpravy postihu priestupkov, nepripravilo Policajný zbor personálne ani metodicky na túto zmenu, čo v praxi znamená, že drobnú majetkovú trestnú činnosť nemá kto riešiť," myslí si podpredseda KDH.



Ďalším zlyhaním súčasného vedenia rezortu je podľa neho neschopnosť riešiť nedostatok policajtov. Tvrdí, že zrušením Národnej kriminálnej agentúry a presunom policajtov na útvary, pre ktoré nemajú dostatočnú prax, sa zase priamo oslabila schopnosť štátu odhaľovať sofistikovanú trestnú činnosť. Ako dodal, bude to mať priamy dosah aj na hospodárenie štátu.



Karas uviedol, že kroky vedenia rezortu majú negatívny vplyv na psychické zdravie policajtov, čo vedie k policajnej brutalite. "Osobitnou kapitolou je nehospodárne nakupovanie v rezorte, či už ide o autá alebo hasičskú techniku, čo vyvoláva mnohé otázky a pochybnosti," uzavrel exminister spravodlivosti.