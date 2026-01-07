< sekcia Slovensko
Karas: Špecializácia prokurátorov na boj proti korupcii je správna
Pripomenul, že KDH presadzovalo vznik osobitného útvaru na Generálnej prokuratúre pre boj proti korupcii a organizovanej kriminalite už pri predstavovaní priorít ústavných zmien v lete 2024.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) víta rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vytvoriť špecializované odbory prokurátorov na boj proti korupcii na úrovni generálnej aj krajských prokuratúr. Zároveň však upozorňuje, že bez zásadnej zmeny prístupu Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru SR nepôjde o účinný nástroj v boji proti korupcii. Uviedol to podpredseda hnutia a exminister spravodlivosti Viliam Karas. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.
„Špecializácia prokurátorov na boj proti korupcii je krok správnym smerom, sama o sebe však veľa nezmení, ak sa neprebudí minister vnútra a nezačne konať polícia,“ uviedol Karas.
„Tento návrh v Národnej rade podporu nezískal, o to viac dnes oceňujeme rozhodnutie Generálnej prokuratúry vytvoriť špecializované odbory na boj proti korupcii na úrovni Generálnej prokuratúry aj krajských prokuratúr," zdôraznil Karas.
Zároveň upozornil, že bez adekvátnej personálnej a technickej špecializácie Policajného zboru SR zostane tento krok prevažne symbolický. „Prokurátori môžu konať až vtedy, keď majú dôkazy od polície. Ak polícia korupciu aktívne nevyhľadáva a nedokáže ju dokumentovať v čase, keď vzniká, výsledky neprídu. Spätne sa korupcia dokazuje len výnimočne,“ doplnil Karas.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu informoval o tom, že na krajských prokuratúrach a odbore závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie. Ide podľa neho o formálne zavŕšenie procesu opatrení kontinuálne prijímaných za účelom zabezpečenia účinného a efektívneho výkonu pôsobnosti prokuratúry v trestných veciach korupcie a plnenia úloh prokuratúry vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov.
