Karas: V novele Trestného zákona odstránili väčšinu zásadných rozporov

Bratislava 20. decembra (TASR) – V rámci navrhovanej novely Trestného zákona sa podarilo odstrániť väčšinu zásadných rozporov od pripomienkujúcich subjektov. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. Priblížil, že práce na legislatívnom návrhu sú tesne pred dokončením. Obsah novely, zohľadňujúcej vznesené pripomienky, predloží najskôr dočasne poverenému premiérovi. Mohlo by sa tak stať v januári 2023.



"Podarilo sa nám vo výnimočne dobrej pracovnej atmosfére pracovať naprieč celým odborným spektrom a inštitúciami, ktoré zodpovedajú za trestnú politiku štátu," povedal Karas. Ako ďalej uviedol, legislatívny návrh prihliada na moderné tendencie trestania, dôraz kladie na tzv. restoratívnu justíciu.



Zdôraznil, že v prípade spoločensky závažnej trestnej činnosti, ako je korupcia či obchodovanie s ľuďmi, by mali zostať trestné sadzby zachované. Ukladanie trestu prepadnutia majetku by mohlo zostať pri najvážnejších trestných činoch pre súdy povinné.



Poukázal na to, že do procesu je zakomponovaných vyše 100 odborníkov. Okrem iných z Najvyššieho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR, rezortu vnútra, Slovenskej advokátskej komory či mimovládneho sektora. Jedným z hlavných poradcov Karasa je pri príprave Trestného zákona Jozef Čentéš.



"Novela Trestného zákona je komplexná, pretože vychádza z myšlienok restoratívnej justície," zdôraznil Čentéš. Ako ďalej uviedol, základnou ideou je odsúdených neposielať len do väzenia, ale ukladať aj peňažné tresty, verejnoprospešné práce či tresty domáceho väzenia.



Zníženie sadzieb sa má týkať osôb, ktoré porušili zákon prvý raz. Nižšie sadzby by mohli byť v prípade užívateľov drog. Sadzby v súvislosti s obchodovaním s drogami by mali zostať zachované.



Naznačil, že v prípade dopravných nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu prichádza do úvahy ukladanie krátkodobého trestu odňatia slobody. "Nie je na tom ešte politická zhoda," doplnil Karas.



Legislatívny návrh podľa Čentéša reaguje aj na aplikačné problémy, ktoré signalizujú prokurátori a sudcovia. Poukázal na to, že v prípade súbehu dvoch trestných činov - subvenčného podvodu týkajúceho sa rozpočtu SR a podvodu s eurofondami - dozoruje väčšinu prípadov Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). "Hľadáme také možnosti, aby tieto prípady boli dozorované Európskou prokuratúrou," dodal Čentéš.



Návrh novely Trestného zákona predložila za rezort spravodlivosti ešte v septembri opätovne do medzirezortného pripomienkového konania exministerka Mária Kolíková (SaS). K legislatíve vzniesli subjekty 597 pripomienok, z toho 197 zásadných a jednu hromadnú.