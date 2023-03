Tresty za nedostatok zdravotníkov v nemocniciach neprejdú, verí Karas

Bratislava 9. marca (TASR) - Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas verí, že návrh novely Trestného zákona, ktorý by priniesol tresty za nezabezpečenie dostatočného počtu zdravotníkov v nemocniciach, neprejde. Deklaroval, že trvá na odmietavom postoji k zavedeniu novej skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z jeho stanoviska, ktoré TASR poskytlo tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



"Prijatie zákona v predloženom znení by som osobne považoval za škodlivé, a ak by som bol v pozícii poslanca Národnej rady (NR) SR, za takéto znenie by som nehlasoval," uviedol Karas. Priblížil, že pred podpisom memoranda s Lekárskym odborovým združením (LOZ) opakovane členom vlády tlmočil svoj jasný nesúhlas s navrhovaným znením novej skutkovej podstaty trestného činu.



Vláda sa podľa neho v memorande zaviazala k predloženiu presne formulovaného znenia návrhu novely Trestného zákona do NR SR do 31. marca 2023. "Ako člen vlády som viazaný jej uznesením, a teda nemal som inú možnosť, ako takýto návrh predložiť do pripomienkového konania," podotkol.



Verí, že návrh novely zákona v predloženom znení nebude schválený. Riešenie podľa neho ponúka samotné memorandum, v ktorom sa uvádza, že v prípade iného spôsobu dosiahnutia želaného cieľa sa bude tento záväzok považovať za splnený aj bez zmeny Trestného zákona.



"V ďalších rokovaniach budem tento postoj dôsledne zastávať, a pevne verím, že v tejto veci zvíťazí zdravý rozum," podotkol Karas. Ak by sa nedosiahla dohoda, je minister podľa jeho slov pripravený zvážiť aj stiahnutie materiálu po jeho predložení do NR SR.



Podľa poslankyne NR SR a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) navrhovaný trestný čin ukazuje neschopnosť vlády normálnej správy štátu. Priblížila, že vláda prenáša zodpovednosť za krízu v zdravotníctve na riaditeľov nemocníc cez trestnú zodpovednosť. "Ak by normálne fungovala koalícia, nemohlo by sa stať, aby minister spravodlivosti takýto nezmysel predložil," doplnila Kolíková.



Zámer skritizoval aj líder hnutia OĽANO Igor Matovič. Vyhlásil, že návrh by v parlamente nepodporil. "Ja osobne ako poslanec za to hlasovať nebudem," povedal.



Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje zaviesť nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho spáchanie má spočívať v porušení povinnosti zabezpečiť počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, určenej v osobitnom predpise. V závislosti od závažnosti previnenia sa navrhuje trestná sadzba v rozmedzí od troch do 15 rokov väzenia.