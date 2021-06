Karaska: Návrh zmeny v riadení národných parkov vnímame pozitívne

Bratislava 3. júna (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vníma poslanecký návrh na presun správy pozemkov v národných parkoch pod ňu pozitívne. Je to jedna z kľúčových vecí, ktorú treba pri transformácii ochrany prírody vykonať. Zmeny v riadení národných parkov sa budú robiť pre zlepšenie ochrany prírody. Pre TASR to uviedol šéf ochranárov Dušan Karaska.



Prevod pozemkov nebude podľa Karasku okamžitý. "Medzi rozhodnutím o prevode a jeho realizáciou bude dostatočne dlhý čas na zabezpečenie potrebných organizačných záležitostí," povedal riaditeľ. ŠOP predpokladá, že nové personálne kapacity na obhospodarovanie pozemkov v národných parkoch získa od Štátnych lesov Tatranského národného parku a štátneho podniku Lesy SR. "Okrem prevodu pozemkov, budov a techniky sa totiž ponúkne doterajším zamestnancom týchto organizácií prechod pod ŠOP SR," uviedol Karaska. Doplnil, že v niektorých aktivitách, v ktorých sa doteraz lesnícke organizácie realizovali, sa bude pokračovať. Ide napríklad o vyberanie vstupného v expozícii terajšieho múzea TANAP-u.



V národných parkoch by mala byť okrem bezzásahových území aj časť lesov, ktoré si budú z dôvodu ochrany vyžadovať manažment. Ochranári preto po prechode očakávajú aj príjmy z lesohospodárskej činnosti. "Samozrejme, lesnícka činnosť bude iná, s iným cieľom ako u súčasných subjektov, u ktorých je hlavnou prioritou zisk. Preto bude potrebná aj istá podpora od štátu a významné finančné zdroje budú získané aj z eurofondov," poznamenal Karaska.



Pokračuje, že správy národných parkov by mali pod správou ŠOP rozvíjať aj iné aktivity. Malo by ísť o mäkký, trvalo udržateľný cestovný ruch, ktorý bude vytvárať príjmy aj nové pracovné miesta.



"Forma, ako sa táto transformácia národných parkov udeje, bude závisieť od rozhodnutí Národnej rady SR a v nadväznosti na to aj nášho zriaďovateľa," podotkol šéf ochranárov. ŠOP je pripravená poskytnúť všetky svoje kapacity k transformácii.



Zmenu v riadení národných parkov ohlásil minulý týždeň minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú envirorezort posúva do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci. Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) pre TASR potvrdila, že o takýto postup požiadal Budaj. Ten iniciatívu poslancov víta, pretože sa množia rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizuje ministerstvo pôdohospodárstva.