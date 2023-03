Kardinál K. Koch navštívi viaceré slovenské mestá

Bratislava 28. marca (TASR) - Prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch absolvuje od utorka trojdňovú návštevu Slovenska. Zavíta do Košíc, Michaloviec, Prešova i Bratislavy. Okrem iného má na programe stretnutie s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom, s predstaviteľmi mesta Košice i so študentami. TASR o tom informovali z Úradu splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.



"V utorok je plánované stretnutie so zástupcami Michalovskej pravoslávnej eparchie s návštevou Pravoslávnej katedrály v Michalovciach a návšteva Klokočova, svätyne gréckokatolíkov na východnom Slovensku," priblížili z úradu. Popoludní sa kardinál presunie do Košíc. "Pripravená je prehliadka Múzea obetí komunizmu a podvečer stretnutie s primátorom Košíc i predstaviteľmi košickej ekumény v historickej budove magistrátu," podotkli. V Košiciach sa stretne aj s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Bernardom Boberom. V košickej gréckokatolíckej katedrále sa uskutoční aj ekumenický koncert.



V stredu 29. marca by sa mal stretnúť s apoštolským administrátorom v Prešove Petrom Rusnákom. "Prednáška na tému Možnosť sviatostnej jednoty medzi katolíkmi a pravoslávnymi odznie na pôde Prešovskej univerzity (s dvomi fakultami pravoslávnou bohosloveckou a gréckokatolíckou teologickou)," podotkli. Okrem iného je súčasťou jeho programu aj stretnutie s Hegerom v Košiciach.



Vo štvrtok (30. 3.) si pripomenie odkaz Sviečkovej manifestácie pri pamätníku na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Nasleduje stretnutie s Ekumenickou radou cirkví. Popoludní má byť hosťom sympózia s názvom Medzináboženský dialóg, zavŕšenie siedmich rokov medzináboženského dialógu medzi židovskou a katolíckou komunitou.



Na Slovensko prichádza na pozvanie splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anny Záborskej.