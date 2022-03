Karola H. odsúdili v kauze predaja budovy na osem rokov vo väzení

Bratislava 17. marca (TASR) - Podnikateľa Karola H. odsúdili v kauze predaja budovy Ravak Slovakia na osemročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Dostal aj peňažný trest vo výške 10.000 eur, v prípade jeho nezaplatenia náhradný polročný trest odňatia slobody. Rozsudok Okresného súdu (OS) Bratislava V nie je právoplatný, obžalovaný sa odvolal. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



"OS Bratislava V uznal obžalovaného Ing. K. H. za vinného pre pokus obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere osem rokov, so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia," spresnil hovorca. Tiež mu bol uložený ročný ochranný dohľad. Poškodenú spoločnosť Ravak Slovakia súd odkázal s nárokom na náhradu škody na civilný proces.



Obžalovaný podal ihneď odvolanie. "Prokurátor sa vzdal podania odvolania, po predložení veci bude o odvolaní rozhodovať KS v Bratislave," priblížil Adamčiak.



Ako konateľ a menšinový vlastník spoločnosti Ravak Slovakia sa mal Karol H. podľa obžaloby v roku 2015 snažiť nevýhodne a bez vedomia spoločnosti predať budovu s obchodnými priestormi na Einsteinovej ulici v Bratislave. Aj za to mal byť v roku 2015 odvolaný z pozície konateľa firmy. Spôsobená škoda v prípade dokonania skutku by bola podľa obžaloby viac ako 5,5 milióna eur. Obžalobu pôvodne podali pre trestný čin sprenevery v štádiu pokusu.