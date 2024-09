Karvašová: EÚ pomáha krajinám zasiahnutým živelnými katastrofami

Brusel/Štrasburg 16. septembra (TASR) - Európska únia finančne pomáha členským krajinám, ktoré sú zasiahnuté prírodnými katastrofami. Využíva na to Fond solidarity a Nástroj EÚ pre civilnú ochranu. V súvislosti so súčasnými ničivými povodňami to v pondelok pre TASR uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Ľubica Karvašová (PS/RE).



Bývalá slovenská diplomatka je členkou Výboru EP pre regionálny rozvoj. Pripomenula, že Fond solidarity vznikol v roku 2002 ako reakcia na povodne v strednej Európe, aj na Slovensku. Odvtedy členským krajinám poskytol vyše deväť miliárd eur na odstraňovanie následkov prírodných katastrof.



Upozornila, že záplavy ešte nedosiahli svoj vrchol a preto je predčasné bilancovať škody. Systém odškodňovania funguje podľa jej slov tak, že vláda zasiahnutej členskej krajiny, keď pozná rozsah škôd, podáva žiadosť Európskej komisii. EK zohľadní prípustnosť požiadavky a pripraví návrh na sumu odškodného, ktorú musí odobriť cez Výbor pre regionálny rozvoj europarlament.



"V prípade Slovenska by škody museli dosiahnuť okolo 600 miliónov eur, aby sme o takýto príspevok mohli žiadať. Sú možnosti aj zúženia žiadosti na konkrétny región, ktorý je ťažko postihnutý Pre Bratislavský samosprávny kraj by to bolo okolo 450 miliónov eur škôd a pre Trnavský kraj 180 miliónov eur," vysvetlila Karvašová.



Dodala, že ak by škody spôsobené povodňami na Slovensku presiahli tieto sumy, je vhodné požiadať o pomoc EÚ.



"Je to spôsob, keď vieme ukázať, že Únia je tu aj v tých najťažších chvíľach pre nás," uviedla. Dodala, že minulý týždeň EP schválil žiadosť o viac ako miliardu eur ako odškodné po vlaňajších záplavách v štyroch členských krajinách.



Karvašová upozornila, že tento proces trvá istý čas, kým sa vyčíslia škody a schváli samotná pomoc. Dodala, že využívanie eurorofondov, ktoré majú členské krajiny k dispozícii, nie je určené na krízové situácie a odškodňovanie škôd po prírodných katastrofách. Štrukturálne fondy EÚ sú určené na investície do rozvoja regiónov, na sanáciu škôd po katastrofách má EÚ vlastné nástroje.



Europoslankyňa vyjadrila nádej, že do budúcnosti by EÚ mohla tento nástroj pomoci nastaviť tak, aby sa oň mohli uchádzať aj priamo regionálne samosprávy. To by podľa nej podporilo tiež cezhraničnú spoluprácu medzi slovenskými, rakúskymi a českými regiónmi pri infraštruktúre v okolí Dunaja.























(spravodajca TASR Jaromír Novak)