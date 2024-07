Karvašová: Prioritou v EP je rozvoj regiónov a podpora Ukrajiny

Štrasburg 23. júla (TASR) - Najväčšími prioritami pre europoslankyňu Ľubicu Karvašovú (Progresívne Slovensko, Obnovme Európu) budú podpora rozvoja regiónov a podpora Ukrajiny, pričom podľa nej je veľmi dôležité hľadať spôsoby, ako vďaka tomu dopomôcť aj východnému Slovensku. Uviedla to v rozhovore pre TASR.



Karvašová sa chce pri svojom mandáte zamerať na rozvoj regiónov v rámci témy konkurencieschopnosti a prosperity. Myslí si, že ide o veľkú tému pre Európsku úniu do budúcnosti. "O regiónoch sa zatiaľ v rámci tejto témy veľmi málo hovorí aj na európskej úrovni a o ich potenciáli priniesť ďalší rozvoj pre EÚ," uviedla Karvašová, ktorá v júnových eurovoľbách získala 65.835 prednostných hlasov.



Druhou témou pre europoslankyňu je podpora Ukrajiny. Krajine, ktorá je od roku 2022 vo vojne s Ruskom, by mala Únia podľa Karvašovej pomáhať pri boji za jej slobodu, ale aj podporovať ju ekonomicky cez rekonštrukciu, "aby dokázala stáť na vlastných nohách a časom sa stala aj súčasťou EÚ". Dodala, že v tejto súvislosti je potrebné hľadať aj spôsoby, ako dopomôcť získavať zdroje pre východné Slovensko.



Karvašová bude pôsobiť vo Výbore pre regionálny rozvoj (REGI) a vo Výbore pre ústavné záležitosti (AFCO). "Ide o často podceňovaný výbor, ktorý je najbližších päť rokov dôležitý pre reformu Únie. Tá je naviazaná v súčasnosti na ďalšie rozširovanie EÚ a ďalší vývoj v súvislosti s integráciou Ukrajiny," vysvetlila pre TASR slovenská europoslankyňa.



Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy Európskej komisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu. Slovenská europoslankyňa bude aj náhradníčkou vo Výbore pre medzinárodný obchod (INTA), ktorý je podľa jej slov spojený opäť s prosperitou, rozvojom vzťahov a ekonomikou.



Myslí si, že skúsenosti z diplomacie, v ktorej v minulosti pôsobila, jej pri mandáte europoslankyne pomôžu. "Ono je to v zásade veľmi podobné. Akurát človek tu má menej na tričku svoju krajinu a viac sa na neho pozerajú z akej je politickej skupiny. Krajina je síce stále prítomná, ale menej ako pri diplomacii. Všetko ostatné ostáva – schopnosť vyjednať kompromisy, presvedčiť partnerov, hájiť slovenský záujem aj v rámci frakcie Obnovme Európu (RE)," dodala pre TASR Karvašová.



V najbližších piatich rokoch bude pre EÚ podľa jej slov najväčšou témou konkurencieschopnosť a ďalší rast, ktorý bude založený aj na prechode na zelené hospodárstvo a priemysel. V súvislosti so zásadnými politikami EÚ, napríklad v oblasti migrácie a životného prostredia, však neočakáva výrazné zmeny.





