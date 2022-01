Kašper a Tomáš veria, že ukrajinsko-ruský konflikt vyriešia diplomati

Bratislava 29. januára (TASR) - Konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom je potrebné vyriešiť diplomatickou cestou a predísť vojne i ohrozeniu Slovenska. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy sa na tom zhodli poslanci Národnej rady SR Igor Kašper (Sme rodina) a Erik Tomáš (z mimoparlamentnej strany Hlas-SD). Situáciu podľa Kašpera netreba zľahčovať a prioritou je národná bezpečnosť. Tomáš upozornil, že SR nemôže byť vťahovaná do konfliktu, s ktorým nič nemá.



"Čakáme, ako sa situácia vyvinie a veríme, že sa upokojí. Dúfame, že diplomati tento konflikt zažehnajú," vyhlásil Kašper. Deklaruje, že ak by sa niečo dialo, vláda i parlament na to budú promptne reagovať. Tomáš nerozumie, prečo sú ľudia na Slovensku strašení a vyvoláva sa tu zbytočné napätie. "Nemyslím si, že by SR mala byť v tomto smere proaktívna. Nemôžeme nechať Slovensko vtiahnuť do konfliktu," vyhlásil Tomáš.



Spor medzi západnými krajinami a Ruskom vníma ako "napínanie svalov" a taktiež verí, že sa vyrieši diplomatickou cestou. Prípadné umiestňovanie vojakov NATO do východnej Európy nepovažuje momentálne za správnu cestu. Slovensko, ako tvrdí, by sa malo momentálne sústrediť na iné aspekty, a to potenciálnu energetickú či migračnú krízu.



Poslanci sa vyjadrili aj k obrannej dohode so Spojenými štátmi americkými. Kašper avizuje, že zrejme piati až šiesti poslanci z klubu Sme rodina za to nezahlasujú. "Je pre nás dôležité, aby na Slovensku neboli budované americké základne, neprichádzali tu vojaci bez súhlasu parlamentu, nevznikol priestor na dovoz jadrových či iných zbraní, dotknuté mestá a obce neprišli o svoje dane a zachovalo sa aj civilné letectvo na Sliači," vymenoval poslanec. Uspokojivé odpovede na niektoré otázky už od ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) i ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) dostali. "Niektoré si ešte overíme a podľa toho sa rozhodneme," povedal s tým, že rokovať budú aj na budúci týždeň.



Dohoda podľa Tomáša môže zintenzívniť napätie v ukrajinsko-ruskom konflikte. Navrhovaná zmluva je podľa neho amatérsky vyjednaná a v neprospech SR. "Môže ohroziť suverenitu a celistvosť krajiny a je v rozpore s ústavou," myslí si poslanec. Kašper reagoval, že v dohode sa nehovorí o strate suverenity SR. Skritizoval opozíciu, ktorá podľa jeho slov koná tak, ako sa jej to práve hodí. "Keď boli pri vláde, nakupovali americké stíhačky a fotili sa s americkými prezidentmi," skonštatoval Kašper.



Poslanci dúfajú, že nastupujúca štvrtá vlna spôsobená koronavírusovým variantom omikron bude záverom pandémie. "Omikron má iný priebeh. O pár týždňov by to mohlo prehrmieť," myslí si Kašper a deklaroval, že Sme rodina je naďalej za dobrovoľné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Opozícii vyčíta, že v prípade očkovania vytĺka politické body na úkor zdravia ľudí.



Tomáš tvrdí, že v Hlas-SD sú proti povinnej vakcinácii. Miernejší priebeh ochorenia pri omikrone podľa neho dáva nádej, že Slovensko zvládne štvrtú vlnu pandémie. "Dôležité je, aby neskolaboval štát a služby," podotkol Tomáš.