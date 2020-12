Bratislava 18. decembra (TASR) – Speváčka Katarína Koščová pripravila online vianočný koncert s kapelou a sláčikovým kvartetom. Odohrá ho v utorok 22. decembra v historickej sále prešovského PKO a dostupný bude online s možnosťou zaplatenia dobrovoľného vstupného prostredníctvom portálu Tootoot.



Katarína Koščová už tradične záver roka venuje vianočným koncertom, ktoré ale v súčasnosti musela pre aktuálnu epidemiologickú situáciu výrazne obmedziť. Speváčka je jednou z mála slovenských interpretov, ktorí majú pripravený rýdzo vianočný repertoár. Spolu so svojimi muzikantmi originálne spracovali tradičné slovenské koledy, a tiež niekoľko svetových vianočných hitov, medzi nimi Santa Claus Is Coming To Town či Let It Snow. Na svojich koncertoch tvorí čarovnú vianočnú a sviatočnú náladu.



Spolu s Katarínou sa predstaví väčšia zostava hudobníkov, klavirista Daniel Špiner, Viliam Cicoň (kontrabas), Miroslav Szirmai (perkusie), Michal Brandys (gitara), predstaví sa aj sláčikové kvarteto v zložení Karolína Krígovská (husle), Kamila Dujavová (husle), Martin Jeriga (viola) a Thomas Bertolloti (violončelo).



„Advent a Vianoce sú mojím najobľúbenejším obdobím v roku a zároveň je december zvyčajne našou najsilnejšou koncertnou sezónou. Tohto roku je to z objektívnych dôvodov inak, preto sa veľmi tešíme, že môžeme odohrať aspoň zopár online koncertov a ostať tak aspoň touto formou v kontakte s divákmi,” uviedla pre media Koščová.