Kategórie pedagogických zamestnancov by sa mohli rozšíriť
Novela má zaviesť aj nové podkategórie kategórie učiteľ - učiteľ všeobecného vzdelávania v strednej škole a učiteľ odborného vzdelávania a prípravy v strednej škole.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Kategórie pedagogických zamestnancov by sa mohli rozšíriť. Vzniknúť má nová kategória pedagogický zamestnanec - kandidát. Nimi by sa mohli stať tí, ktorí úspešne absolvovali tri roky štúdia v učiteľskom študijnom programe spájajúcom prvý a druhý stupeň. Vyplýva to z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú v stredu schválila vláda. Stojí za ňou ministerstvo školstva. Reaguje tak aj na nedostatok učiteľov.
„Nedostatok učiteľov, najmä v školách vo väčších sídlach, je v súčasnosti problematické riešiť postupom podľa ustanovenia paragrafu dva odseku päť daného zákona. Rozsah desať hodín týždenne, ktorý môže zamestnanec vykonávať na základe dohody o pracovnej činnosti, totiž nie je dostatočný na to, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces v predmetoch s vyššou dotáciou vyučovacích hodín. Navrhované riešenie poskytne riaditeľom vyššiu právnu istotu pri riešení problémov pri personálnom zabezpečení výchovy a vzdelávania a pre budúcich pedagogických zamestnancov kandidátov,“ odôvodnil rezort školstva.
Novela má zaviesť aj nové podkategórie kategórie učiteľ - učiteľ všeobecného vzdelávania v strednej škole a učiteľ odborného vzdelávania a prípravy v strednej škole. Dôvodom sú odlišné charakteristiky učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov v stredných školách od charakteristík učiteľov odborných vyučovacích predmetov alebo odborných umeleckých predmetov, najmä vo vzťahu k preferovanej kvalifikácii a ku kompetenciám využívaným pri výkone pracovnej činnosti. Navrhované opatrenie umožní v rámci kariérového systému špecifikovať odlišnosti, bližšie ich skúmať a navrhnúť cielený a účelný profesijný rozvoj pre obe podkategórie.
Úpravou sa má takisto modifikovať výkon špecializovanej činnosti v kariérovej pozícii „supervízor“. Supervízorovi sa doplní možnosť vykonávať aj ďalšie špecializované činnosti v karierových pozíciách - vedúci predmetovej komisie, vedúci vzdelávacej oblasti, vedúci metodického združenia, vedúci študijného odboru, vedúci záujmovej oblasti alebo vedúci oddelenia a školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní.
Cieľom novely zákona je podľa ministerstva najmä zohľadnenie potrieb aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa týkajú výkonu pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
