Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Slovensko

Kategórie pedagogických zamestnancov by sa mohli rozšíriť

.
Na snímke triedna učiteľka odovzdáva žiakom 1. ročníka koncoročné vysvedčenia na Základnej škole. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Novela má zaviesť aj nové podkategórie kategórie učiteľ - učiteľ všeobecného vzdelávania v strednej škole a učiteľ odborného vzdelávania a prípravy v strednej škole.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Kategórie pedagogických zamestnancov by sa mohli rozšíriť. Vzniknúť má nová kategória pedagogický zamestnanec - kandidát. Nimi by sa mohli stať tí, ktorí úspešne absolvovali tri roky štúdia v učiteľskom študijnom programe spájajúcom prvý a druhý stupeň. Vyplýva to z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú v stredu schválila vláda. Stojí za ňou ministerstvo školstva. Reaguje tak aj na nedostatok učiteľov.

„Nedostatok učiteľov, najmä v školách vo väčších sídlach, je v súčasnosti problematické riešiť postupom podľa ustanovenia paragrafu dva odseku päť daného zákona. Rozsah desať hodín týždenne, ktorý môže zamestnanec vykonávať na základe dohody o pracovnej činnosti, totiž nie je dostatočný na to, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces v predmetoch s vyššou dotáciou vyučovacích hodín. Navrhované riešenie poskytne riaditeľom vyššiu právnu istotu pri riešení problémov pri personálnom zabezpečení výchovy a vzdelávania a pre budúcich pedagogických zamestnancov kandidátov,“ odôvodnil rezort školstva.

Novela má zaviesť aj nové podkategórie kategórie učiteľ - učiteľ všeobecného vzdelávania v strednej škole a učiteľ odborného vzdelávania a prípravy v strednej škole. Dôvodom sú odlišné charakteristiky učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov v stredných školách od charakteristík učiteľov odborných vyučovacích predmetov alebo odborných umeleckých predmetov, najmä vo vzťahu k preferovanej kvalifikácii a ku kompetenciám využívaným pri výkone pracovnej činnosti. Navrhované opatrenie umožní v rámci kariérového systému špecifikovať odlišnosti, bližšie ich skúmať a navrhnúť cielený a účelný profesijný rozvoj pre obe podkategórie.

Úpravou sa má takisto modifikovať výkon špecializovanej činnosti v kariérovej pozícii „supervízor“. Supervízorovi sa doplní možnosť vykonávať aj ďalšie špecializované činnosti v karierových pozíciách - vedúci predmetovej komisie, vedúci vzdelávacej oblasti, vedúci metodického združenia, vedúci študijného odboru, vedúci záujmovej oblasti alebo vedúci oddelenia a školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní.

Cieľom novely zákona je podľa ministerstva najmä zohľadnenie potrieb aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa týkajú výkonu pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?