Katka Žbirková predstavila knižku Katherine, Môj život s Mekym

Bratislava 22. októbra (TASR) - Známy pražský Lucerna Music bar bol v sobotu večer (21. 10.), v deň narodenín Mekyho Žbirku, miestom spomienkového večera s názvom Meky naveky. Organizátori v priebehu koncertu predstavili nový LP Box Mekyho albumov, vydaných na etikete Universal, aj knihu Katky Žbirkovej Katherine, Môj život s Mekym. Rovnaký spomienkový večer Meky naveky pripravujú organizátori 10. novembra v bratislavskom Štúdiu L+S na druhé výročie Mekyho úmrtia. Jeho pesničky zaznejú naživo z pódia, z vinylov aj z veľkej obrazovky.



"My sme sa s Mekym zoznámili v roku 1984, takže sme spolu prežili 37 rokov, 33 rokov sme boli manželia. V tej knižke sa to nezačína svadbou, ale naším zoznámením. Niektoré veci sa do nej nedostali, na druhej strane, nechcela som robiť žiadne biblie. Toto nie sú žiadne memoáre, to nie je môj alebo Mekyho životopis, ktorý vyšiel v nádhernej podobe v knižke Zblízka, ktorú napísal Honza Vedral," uviedla pre TASR Katka Žbirková.



K predstaveniu knižky Katherine, Môj život s Mekym dodala: "Táto knižka je čisto o našom vzťahu a našich spoločne prežitých rokoch. Môj zámer bol, aby to bol paperback. Samozrejme, že tam hovorím aj o hudbe, pretože ja som bola pri všetkom, čo Meky robil a mám ten pohľad na nahrávanie v štúdiách, čo bude zaujímať najmä chlapcov. Je v nej všetko, sú v nej aj vzácne fotky z rodinného archívu, ktoré nikde neboli, niektoré listy, ktoré sme si s Mekym napísali."