Katka Žbirková: To, že robím na Mekyho projektoch, som stále s ním
Jeho piesne znejú v éteri denne, o jeho albumy je stále záujem.
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Spevák, gitarista, skladateľ, textár aj moderátor Miro Žbirka chýba na hudobnej scéne už štyri a pol roka, keď nečakane zomrel 10. novembra 2021 vo veku 69 rokov. Jeho piesne znejú v éteri denne, o jeho albumy je stále záujem. Úspech mal aj filmový dokument Meky režiséra Šimona Šafránka z roku 2019. To nie je všetko, v pláne sú ďalšie aktivity, čo v rozhovore pre TASR potvrdila manželka Katka Žbirková.
-Pani Žbirková, dostávate ponuky aj na filmovú a divadelnú podobu tejto legendárnej osobnosti. Jedno z rokovaní ste absolvovali aj v bratislavskom Divadle P. O. Hviezdoslava.-
Už som dostala veľa takých ponúk urobiť o Mekym nielen divadelnú hru, ale i hraný film. Asi päť rôznych produkčných spoločností mi ponúklo hraný film s Mekym. Ale ja nie som človek, ktorý by išiel do prvej veci, ktorá sa mu ponúkne. Keď to má byť, tak to to musí byť fakt dobré. Viem, že aj Meky by určite zvažoval, do čoho ísť. Nakoniec film Meky mal veľký úspech a tiež to bolo zvažované s viac ponukami, takže ja verím tomu, že vznikne ako hra, tak aj film, ale všetko má svoj čas.
-V tomto roku už máte rozpracovaných niekoľko projektov.-
Myslela som si, že tento rok bude taký oddychový a že sa ponorím do Mekyho nahrávok a demo skladieb, a že budúci rok tie skladby vydáme. Ale do toho mi skočili koncerty Miro Žbirka Symphonic Night, ktorú sme mali v Slovenskom rozhlase a v pražskom O2 Universum, vlani potom aj v Zlíne a že som to uzavrela. Ale stala sa z toho koncertná značka, niekto mi dokonca povedal, že či už znova bookujem Mekyho, pretože mi začali znova chodiť ponuky usporiadať tieto koncerty. Niektoré som vypočula, bude koncert 6. septembra na zámku Šimák v Pezinku, na legendárnom mieste, kde Meky točil album Nemoderný chalan a Chlapec z ulice. Bola som pri tom a sedela som v tom štúdiu Opusu v Pezinku.
-Bude to repríza koncertov z októbra roku 2024?-
Ten koncert bude v troche pozmenenej podobe, s veľkým orchestrom, s dirigentom Adrianom Kokošom, s videami od nášho Davida, ale budú tam tentoraz aj speváci, takže niektoré z tých skladieb zaznejú v ich interpretácii. Vystúpi operná speváčka Soňa Godarská, Rob Cass z Abbey Road, Martha zaspieva s Davidom Krausom Fair Play. Rovnako v Prahe prebehne v Obecnom dome 20. októbra Miro Žbirka Symphonic Night, deň pred Mekyho narodeninami. Tam budú navyše ešte 4 Tenori, ktorí zaspievajú Mekyho Jesennú lásku. A hneď ďalší deň usporiadam výstavu Míla Fürstová, ktorá urobila Mekymu obal na Double album, ocenený Andělom. Aj tam na výstave bude časť venovaná nielen Mekymu a jeho albumu, ale aj skupine Coldplay, pre ktorú Míla robila obal Ghost Stories, takže také prepojenie Mekyho s výtvarnom.
-Ale podľa najnovších informácií to nie je na tento rok všetko.-
Chystáme ešte album, a to album taký, ktorý bude plný špecialít, ktoré na žiadnych albumoch nevyšli. Bude sa volať Miro Žbirka Special. Dúfam, že ho pokrstíme 6. septembra v Pezinku, vyjde to ako na cédečku, tak aj na vinyle. To je zatiaľ na tento rok a ja dúfam, že sa ponorím aj do tých Mekyho nahrávok, to bude úloha budúceho roka, kedy by sa Meky dožil 75 rokov. Chcela by som k tomu vydať album, ktorý mal dlho naplánovaný, kde budú nielen demonahrávky nové, ktoré zatiaľ nikto nepočul, ale aj tie staré. Tam by som chcela, aby ľudia videli, aké to bolo, keď Meky zložil doma v obývačke Biely kvet. Každý si myslí, že Biely kvet bola gitarovka, ale bola zložená na klavíri. Verím, že Meky by mal z toho radosť, pretože aj to bola jeho idea.
-V rokoch 2022 a 2023 zaujala výstava Miro Žbirka Roky a dni, ktorá v Prahe, Bratislave, Košiciach a Londýne predstavila životnú dráhu tohto hudobného velikána. Ako ju hodnotíte s odstupom času?-
Mňa to prekvapilo, že z tejto výstavy sa stala putovná. Nestačila som sa diviť od nápadu, že to bude nejaká malá výstava v pražskom Múzeu hudby na Malej strane, prišli sme však do obrovskej budovy Národného múzea, potom na Bratislavský hrad do Rytierskej sály, potom Košice a ešte navyše skončiť v Londýne. Bolo to pomerne náročné, pretože presúvať tú obrovskú výstavu bolo ako logisticky tak finančne náročné. Som rada, že to bolo tak netradične pojaté a že pán architekt Josef Tomšej to urobil tak, že to bolo skutočne pop-artové, nikde som niečo také nevidela. Som rada, že to dostalo aj podobu takej virtuálnej prechádzky, takže to ostalo na stránkach Národného múzea ako virtuálna výstava. Hodnotím to, že sa k tomu dostali aj iní ľudia k Mekyho pesničkám a my sme, naopak, dostali tých ľudí do múzeí a galérií.
-Mnohí fanúšikovia sa dodnes nezmierili s tým, že Meky už nie je medzi nami.-
On tu je práve v tých skladbách, to by si považoval najviac. Ja si myslím, že jemu na tej fyzickej prítomnosti až tak nezáležalo, aj koncerty boli pre neho miesto predvádzania sa skôr odovzdávaním songov medzi poslucháčov. A pokiaľ tie songy medzi poslucháčmi žijú, tak žije aj Meky. To, že stále mám čo robiť, ma zachraňuje aj od toho, aby som nesedela doma a nemyslela na to, že mi je smutno za Mekym. To, že robím na jeho projektoch, tak vlastne stále som s ním, takže to robím rada.
