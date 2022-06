Katolíci slávia sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho kňaza

Bratislava 9. júna (TASR) – Veriaci katolíckej cirkvi slávia vo štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Sviatok sa na Slovensku slávi od roku 2014. Veriaci si ho pripomínajú každý rok vo štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého.



Sviatok nie je prikázaný, má stupeň slávenia sviatok. Stupne slávenia sú štyri, a to ľubovoľná spomienka, spomienka, sviatok, slávnosť.



Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v júli 2012 oznámila listom biskupským konferenciám rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. umožniť tým konferenciám biskupov, ktoré o to požiadajú, zapísať do svojich artikulárnych kalendárov tento sviatok. O zavedení sviatku na Slovensku rozhodli biskupi ešte v tom istom roku.