Katolícka charita: Daň z transakcií sa môže týkať i neziskoviek

Bratislava 26. septembra (TASR) - Navrhovaná nová daň z finančných transakcií by sa mohla týkať aj neziskových organizácií, ktoré by prišli o peniaze určené núdznym. Upozornila na to Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá sa vo štvrtok listom obráti na poslancov Národnej rady (NR) SR. Charita žiada, aby boli neziskové organizácie oslobodené od povinnosti odvádzať túto daň.



"Táto daň sa podľa našej odbornej analýzy dotkne nielen podnikateľských subjektov, ale aj neziskových organizácií. Len sieť Slovenskej katolíckej charity tak ročne príde približne o 135.000 eur, ktoré by inak putovali na pomoc ľuďom v núdzi," upozornil na tlačovej konferencii generálny sekretár SKCH Miroslav Dzurech.



Zavedenie novej dane pre organizácie, ktoré často suplujú povinnosti štátu, považuje SKCH nielen za nespravodlivé, ale predovšetkým za antisociálne. Za 135.000 eur vie charita podľa Dzurecha poskytnúť potravinové balíčky pre 9000 ľudí. Povinnosť odvádzať novú daň môže ohroziť služby charity pre matky s deťmi, seniorov aj ľudí na okraji spoločnosti.



Sieť SKCH prevádzkuje viac ako 300 zariadení, kde poskytuje ročne starostlivosť 24.000 klientom v sociálnych službách prostredníctvom 1458 zamestnancov pôsobiacich na Slovensku vrátane vidieckych a menej dostupných regiónov. Charita deklaruje, že spolu s humanitárnou, materiálnou a potravinovou pomocou ročne pomáha viac ako 69.000 ľuďom v núdzi. Apeluje preto na poslancov, aby prehodnotili návrh zákona a neohrozovali pomoc, ktorú denne doručujú neziskové organizácie.



O zavedení novej dane z finančných transakcií rokuje aktuálne parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Sadzba dane by mala byť 0,40 % zo sumy finančnej transakcie, pri maximálnom limite 40 eur. Zdanenie výberov v hotovosti by malo byť dvojnásobné, na úrovni 0,8 %. Daň z finančných transakcií by mala zabezpečiť pre rozpočet okolo 700 miliónov eur.