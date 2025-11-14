< sekcia Slovensko
Katolícka charita doručí do konca roka takmer 182.000 balíčkov pomoci
Distribúciu balíčkov pomoci v rámci všetkých okresov Slovenska zabezpečuje okrem SKCH aj Slovenský Červený kríž a občianske združenie Ostrov pomoci.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenská katolícka charita (SKCH) rozdá v roku 2025 celkovo 133.639 potravinových a 48.053 hygienických balíčkov, ktoré pomôžu tisíckam rodín, jednotlivcov aj ľuďom bez domova zvládnuť náročné životné obdobie. Balíčky distribuuje SKCH v rámci národného projektu „Potravinová a základná materiálna pomoc“ pre ľudí v núdzi v okresoch po celom Slovensku.
„Projekt je zameraný na zmiernenie materiálnej núdze ľudí čeliacich chudobe, sociálnemu vylúčeniu alebo životnej kríze. SKCH podporuje rodiny, deti, jednotlivcov aj ľudí bez domova tak, aby im uľahčila každodenný život a zachovala ich dôstojnosť, úctu a rovnosť,“ vysvetlil generálny sekretár SKCH Filip Macák.
Počas prvej etapy v septembri SKCH rozdalo 67.244 potravinových balíčkov (cca 908 ton potravín) a 24.160 hygienických balíčkov (205 ton hygienických potrieb). V aktuálnej druhej etape, ktorá prebieha od 22. októbra do 21. novembra, rozdá ďalších 66.395 potravinových balíčkov (približne 896 ton potravín) a 23.893 hygienických balíčkov (asi 203 ton hygienických potrieb).
Súčasťou projektu sú aj sprievodné aktivity, kde sociálni pracovníci poskytujú poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti, zdravého životného štýlu, hľadania práce a riešenia administratívy či sociálnych a právnych otázok.
