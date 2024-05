Katolícka charita je pripravená pomáhať ľuďom v núdzi aj v zahraničí

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenská katolícka charita (SKCH) je pripravená pomáhať ľuďom v núdzi doma aj v zahraničí. Riadi sa európskymi hodnotami a heslom - blízko pri človeku. Jej zástupcovia sa pri tohtotýždňovej príležitosti 20. výročia vstupu SR do EÚ stretli s eurokomisárkou pre medzinárodné partnerstvá Juttou Urpilainen. TASR o tom informovali z charity.



Na stretnutí hovorili o projektoch SKCH či spoločných hodnotách. "Uvedomujeme si dôležitosť medzinárodnej spolupráce a úsilia pri riešení globálnych výziev. Aj preto myšlienka udržateľného rozvoja je to, čo spája naše úsilie s úsilím pani eurokomisárky," uviedla Simona Stískalová zo sekcie komunikácie a fundraisingu SKCH.



Poznamenala, že v čase viacerých krízových situácií musí európsky kontinent stáť za svojimi hodnotami ako jedna veľká európska rodina. "Všetci spolu musíme hľadať to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje. Len tak môžeme byť úspešní a prekonať výzvy týchto dní. Nikdy totiž nevieme povedať, kedy sa na strane tých, ktorí potrebujú našu pomoc, môžeme ocitnúť my alebo ľudia z nášho okolia," dodala Stískalová.