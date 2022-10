Katolícka charita venovala deťom zo sociálne slabších rodín tašky

Bratislava 30. októbra (TASR) - Takmer 170 školských tašiek za viac ako 4600 eur venovala Slovenská katolícka charita (SKCH) deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. V taškách našli deti tiež školské pomôcky, ako peračníky, gumy či pravítka. TASR o tom informovala Monika Domeniková zo SKCH.



Školské tašky distribuovali z charity najmä prostredníctvom centier podpory, v ktorých pomáhajú núdznym v zložitých životných situáciách. "Venovali sme ich tiež tam, kde sme vedeli, že majú problém so školskými pomôckami. Zamerali sme na sociálne znevýhodnené rodiny, ktoré takúto pomoc veľmi potrebujú," povedala iniciátorka myšlienky a manažérka humanitárnej pomoci a integrácie SKCH Alexandra Mruk Papaianopol.



Školské tašky a pomôcky išli aj do Základnej školy s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku. "Našu školu navštevuje približne 500 žiakov. Keďže v Kežmarku sa v celoslovenskom meradle nachádza mnoho rodín zo sociálneho znevýhodneného prostredia, aj my máme žiakov v problémovej situácii. Rozdelili sme ich preto žiakom prvého aj druhého stupňa, chlapcom aj dievčatám. Takáto materiálna pomoc sociálne slabším rodinám veľmi pomôže," uviedol riaditeľ školy Pavol Krajči.



SKCH pomáha ľuďom v núdzi aj prostredníctvom darov od spoločností i individuálnych darcov.