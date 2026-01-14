< sekcia Slovensko
Katolícka charita vyzbierala počas vianočnej výzvy vyše 23.000 eur
Finančná pomoc sa prostredníctvom diecéznych, arcidiecéznych a eparchiálnych charít rozdelí po celom Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Slovenská katolícka charita (SKCH) ukončila vianočnú darovaciu výzvu Hlinený dukát zameranú na pomoc seniorom. Podarilo sa počas nej vyzbierať viac ako 23.000 eur. Všetkým darcom poďakovala. Vyzbieraná suma sa použije na seniorov, pomôže financovať odbornú starostlivosť, nákup zdravotných a hygienických pomôcok či voľnočasové a komunitné aktivity. Finančná pomoc sa prostredníctvom diecéznych, arcidiecéznych a eparchiálnych charít rozdelí po celom Slovensku. TASR o tom informovali z charity.
„Ďakujeme všetkým darcom, ktorí podporili vianočnú kampaň Slovenskej katolíckej charity. Vďaka ich solidarite môžeme seniorom zabezpečiť nielen kvalitnú odbornú starostlivosť, ale aj viac blízkosti, pozornosti a ľudského kontaktu. Každý príspevok sa premieňa na konkrétnu pomoc, ktorá zlepšuje každodenný život starších ľudí a pomáha im prežívať jeseň života s dôstojnosťou,“ skonštatoval generálny sekretár SKCH Filip Macák.
Charita zároveň upozornila na výzvy spojené so zhoršujúcim sa zdravotným stavom, s osamelosťou či nedostatkom finančných zdrojov, ktorým čelia starší ľudia. „Staroba by mala byť obdobím pokoja, bezpečia a prijatia. Podporou kampane SKCH mohla verejnosť aj firmy prispieť k tomu, aby tí, ktorí celý život dávali druhým, neostali bez pomoci,“ okomentovala.
