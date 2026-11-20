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Katolícka cirkev vyzýva na modlitby za obete zneužívania
Novovymenovaný košický arcibiskup metropolita Marek Forgáč uviedol, že počas piatka máme pamätať na tých, ktorým bol poklad ich života násilne ukradnutý alebo pošliapaný.
Autor TASR
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Bratislava 20. novembra (TASR) - Pri príležitosti piatkového Dňa modlitieb za obete zneužívania pozýva Katolícka cirkev na Slovensku k modlitbe za uzdravenie a silu pre všetkých, ktorí si nesú bolestné rany po zneužívaní, ako aj za milosť obrátenia a pokánia pre tých, ktorí im ublížili. Informuje o tom na svojom webe Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Predseda Komisie KBS pre ochranu maloletých a novovymenovaný košický arcibiskup metropolita Marek Forgáč uviedol, že počas piatka máme pamätať na tých, ktorým bol poklad ich života násilne ukradnutý alebo pošliapaný. „Pamätajme na deti, mladých ľudí aj dospelých, ktorí sa stali obeťami agresorov, zneužitia, domáceho násilia či šikany,“ uviedol.
V týchto zranených ľuďoch trpí podľa košického arcibiskupa sám Ježiš Kristus. „Oni sú nositeľmi Kristových rán. Modlime sa za nich. A modlime sa aj za seba, aby sme vytvárali bezpečné prostredie pre všetkých a rešpektovali dôstojnosť každého človeka,“ povedal.
Ako doplnil, v piatok v košickej katedrále za prítomnosti stoviek učiteľov a vychovávateľov slúži svätú omšu za všetkých, ktorí si nesú tento kríž. „Buďme vnímaví a citliví k týmto formám utrpenia, načúvajme a pomáhajme, aby sme boli poslami záchrany a uzdravenia,“ dodal.
Predseda Komisie KBS pre ochranu maloletých a novovymenovaný košický arcibiskup metropolita Marek Forgáč uviedol, že počas piatka máme pamätať na tých, ktorým bol poklad ich života násilne ukradnutý alebo pošliapaný. „Pamätajme na deti, mladých ľudí aj dospelých, ktorí sa stali obeťami agresorov, zneužitia, domáceho násilia či šikany,“ uviedol.
V týchto zranených ľuďoch trpí podľa košického arcibiskupa sám Ježiš Kristus. „Oni sú nositeľmi Kristových rán. Modlime sa za nich. A modlime sa aj za seba, aby sme vytvárali bezpečné prostredie pre všetkých a rešpektovali dôstojnosť každého človeka,“ povedal.
Ako doplnil, v piatok v košickej katedrále za prítomnosti stoviek učiteľov a vychovávateľov slúži svätú omšu za všetkých, ktorí si nesú tento kríž. „Buďme vnímaví a citliví k týmto formám utrpenia, načúvajme a pomáhajme, aby sme boli poslami záchrany a uzdravenia,“ dodal.