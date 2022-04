Katolícka univerzita v Ružomberku ponúkne nové študijné programy

Ružomberok 13. apríla (TASR) – Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku ponúkne záujemcom nové študijné programy na medzinárodnej úrovni. Určené sú najmä pre pracovníkov štátnej správy, samospráv, sociálnej, podnikateľskej i manažérskej sféry. Praktické vzdelanie v oblasti manažmentu a práva KU poskytne na základe zmluvy o spolupráci s Univerzitou Collegium Humanum – Szkola Glówna a Menedžerska so sídlom vo Varšave.



Podľa rektora KU Jaroslava Demka prinesú nové študijné odbory vzdelanie na európskej úrovni. "Tiež skúsenosti, ktoré naši študenti neskôr zúročia v zamestnaní," dodal. Na základe zmluvy vytvorí KU podmienky na medzinárodné štúdium v programoch Master of Business Administration (MBA), Doctor of Business Administration (DBA) a Master of Laws (LL.M).



Vyučovanie sa uskutoční v dvoch semestrálnych blokoch počas jedného roka v slovenskom jazyku. Študenti si budú môcť zvoliť, či chcú program absolvovať prezenčne alebo on-line formou. Úspešní absolventi získajú dekréty s titulom MBA, DBA a LL.M. "Kvalitné vzdelanie pokladám za základný stavebný kameň, na ktorom je potrebné budovať a stále zveľaďovať našu spoločnosť. Preto sa už teraz teším na všetkých, ktorí sa rozhodnú vzdelávať prostredníctvom nových programov i štúdiom na všetkých ostatných fakultách našej univerzity, ktorá formuje študentov už takmer 22 rokov," uviedol Demko.



Forma a podmienky štúdia, ako aj jednotlivé študijné programy, moduly i bližšie informácie oznámi záujemcom študijné oddelenie najneskôr do 5. mája.