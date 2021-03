Katolícke školy nesúhlasia so zrušením maturít, rozhodla Rada ZKŠS

Bratislava 24. marca (TASR) - Členovia Rady Združenia katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) sa počas stredajšieho online rokovania zhodli na tom, že nesúhlasia so zrušením maturitných skúšok. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.



Podľa riaditeľov katolíckych škôl má spoločnosť teraz omnoho viac informácií o novom koronavíruse ako pred rokom, ale menej informácií o vedomostiach žiakov. Riaditelia zdôrazňujú, že by boli ochotní podniknúť všetky kroky a zaviesť všetky potrebné opatrenia tak, aby sa maturitné skúšky mohli uskutočniť.



Rada ZKŠS tvrdí, že pri vystavení maturitného vysvedčenia budú mať učitelia problém aj so spriemerovaním známok, nakoľko predchádzajúce dva školské polroky boli čiastočne improvizáciou a reakciou na úplne novú situáciu, a žiaci neboli riadne a úplne hodnotení.



Poukazujú tiež na to, že študenti sa o zrušení maturitných skúšok dozvedeli veľmi skoro, čo ich podľa ZKŠS prestáva motivovať k učeniu a strácajú možnosť mentálneho uzavretia svojho stredoškolského štúdia. "Školy doteraz dostali niekoľko pokynov z ministerstva školstva dobre pripraviť a súčasnej situácii prispôsobiť maturitné skúšky, a tak aktuálne ohlásenie zrušenia maturít považujeme za predčasný a možno aj nelogický krok," uzatvára stanovisko ZKŠS jeho prezident Daniel Masarovič.



Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, rovnaký postup zvolil aj vlani.