Kaufland spúšťa 3. ročník projektu pre slovenské mestá o K Park

Bratislava 5. mája (OTS) - Výnimočný projekt K Parkov spustil obchodný reťazec so zámerom, aby pre deti a tínedžerov vytvoril nové možnosti na šport a na trávenie času v príjemnom vonkajšom prostredí. Mestá či mestské časti, ktoré chcú pre svojich obyvateľov vytvoriť atraktívnejšie miesta na aktívny relax, majú príležitosť súťažiť o moderný športovo - oddychový areál, v ktorom nebude chýbať lezecká stena, workoutová konštrukcia, pingpongový stôl, či streetballové ihrisko. Mladá generácia však ocení aj plochy určené na jazdu na skateboarde či kolobežke, lavičky alebo trávnik na piknik.Každé mesto či mestská časť, ktoré sa rozhodnú zapojiť do projektu s cieľom súťažiť o moderný Kaufland Park, musia v termíne odna www.kauflandpark.sk potvrdiť svoj záujem registráciou. Jej súčasťou je zaslanie vyplneného formuláru a jeho príloh, ktoré sú zverejnené na webstránke. Po ukončení prihlasovania budú záujemcovia rozdelení do troch veľkostných kategórií podľa počtu obyvateľov.vysvetľuje podmienky súťažeObchodný reťazec však postaví siedmy bonusový areál aj v tej lokalite, ktorá získa najväčší počet hlasov počas celého trvania hlasovania. O siedmich miestach, v ktorých budúci rok vyrastie nový K Park, rozhoduje verejnosť na stránke www.kauflandpark.sk V prvom ročníku vybudoval Kaufland oddychovo - športové zóny v Rimavskej Sobote, Sabinove, Rožňave, v Dolnom Kubíne, na dvoch košických sídliskách Poľov a Sídlisko Ťahanovce, ale aj v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Vlani sa do projektu prihlásilo 27 miest a mestských častí z celého Slovenska, pričom vo víťazných regiónoch už výstavba prebieha a aktuálny 3. ročník dáva šancu ďalším záujemcom, pre ktorých sa práve spúšťa registrácia.* Vo finálnom poradí miest a mestských častí v každej veľkostnej kategórií bude zohľadnený ich počet obyvateľov - počet získaných hlasov za mesto/mestskú časť v hlasovaní sa vydelí počtom jeho/jej obyvateľov na základe najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR k 17.4.2023, a vynásobí číslom 100 000). Týmto nastavením hlasovania chce reťazec poskytnúť súťažiacim rovnaké šance na výhru.