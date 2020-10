Kauza Chovanec: Belgická polícia začala vypočúvať slovenských svedkov

Brusel 5. októbra (TASR) - Výzva skupiny slovenských poslancov Európskeho parlamentu (EP) generálnemu komisárovi belgickej federálnej polície Marcovi De Mesmaekerovi, aby boli v prípade smrti slovenského občana Jozefa Chovanca vypočutí aj svedkovia zo Slovenska, už priniesla prvé výsledky. Belgická polícia v pondelok vypočula prvého Slováka, ktorý bol 23. februára 2018 v lietadle, z ktorého letisková polícia vyviedla Jozefa Chovanca.



Pre TASR a RTVS to v utorok v Bruseli potvrdil europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý bol začiatkom septembra iniciátorom viacerých listov vyzývajúcich federálnu políciu na čo najrýchlejšie vyšetrenie incidentu, po ktorom umrel občan SR. Jozef Chovanec zomrel 27. februára 2018 po tom, ako ho tri predtým zadržali na letisku v Charleroi, kde sa stal terčom neprimeraného správania zo strany belgických policajtov.



"Som rád, že aktivita slovenských europoslancov prináša svoje ovocie," uviedol Štefanec. Komisár belgickej polície na list poslancov odpovedal priaznivo a oznámil, že zohľadní aj výpovede slovenských svedkov, ktorí boli prítomní pri incidente v lietadle. "Mám pozitívnu odpoveď aj od ľudí, ktorí cestovali v tom lietadle a viem, že prvé výpovede už boli zaznamenané," uviedol a svoje slová doložil aj prepisom o vypočutí prvého svedka zo Slovenska.



Slovenská strana však podľa neho ešte stále nemá od belgických úradov odpoveď na to, prečo vyšetrovanie tohto prípadu trvá tak dlho a prečo sa po dva roky prípad ututlával. Až po medializácii celého prípadu a po aktivitách belgického parlamentu, EP a slovenského rezortu diplomacie nastal citeľný posun. Okrem súhlasu s vypočutím slovenských svedkov došlo aj začleneniu slovenského experta do belgického vyšetrovacieho tímu.



Výzvu belgickej polícii, aby v rámci vyšetrovania smrti Jozefa Chovanca vypočula aj slovenských svedkov podporilo 11 europoslancov zo SR: okrem Štefanca aj Martin Hojsík a Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), Eugen Jurzyca a Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Peter Pollák (OĽaNO) Róbert Hajšel a Miroslav Číž (Smer-SD), Miriam Lexmann (KDH), Michal Wiezik a Vladimír Bilčík (Spolu-OD), ktorí v EP zastupujú štyri najsilnejšie frakcie: ľudovcov, socialistov, liberálov a konzervatívcov.



















(spravodajca TASR Jaromír Novak)