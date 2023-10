Kauza Dobytkár pokračovala výsluchom asistentky obžalovaného Petra K.

Banská Bystrica 13. októbra (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze Dobytkár, ktorá sa týka korupčnej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), pokračovalo v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici výsluchom svedkov. Pred trojčlenným senátom vypovedala aj asistentka obžalovaného podnikateľa Petra K., ktorá z jeho účtu vyberala a presúvala desaťtisíce eur.



Ako prvý svedok bol v rámci piatkového pojednávania predvolaný konateľ firmy, ktorý v minulosti s Petrom K. obchodne spolupracoval. Využil svoje právo nevypovedať, na súde sa tak čítala zápisnica z jeho výsluchu z prípravného konania. "Mám za to, že by som si svojou výpoveďou mohol privodiť trestné stíhanie," uviedol.



Proces v korupčnej kauze následne pokračoval výsluchom asistentky Petra K. vo firme Roko. Vypovedala o tom, že ju pre svoju pracovnú vyťaženosť poveroval tiež úlohami osobného charakteru. Malo ísť aj o výbery či transakcie z jeho osobného účtu, na čo mala oficiálne oprávnenie.



Ako vyplýva z listinných dôkazov, ktoré na pojednávaní predložil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, s účtom obžalovaného Petra K. vykonávala transakcie v tisícoch až desaťtisícoch eur. Peniaze vyberala či presúvala na iné účty vrátane svojho osobného aj niekoľkokrát do týždňa.



"Mohlo sa stať, že došlo k prevodu z účtu pána K. na môj osobný účet. Z dôvodu, ak potreboval vybrať vyššiu hotovosť, ako bol denný limit, previedol ju na môj, peniaze som vytiahla a odovzdala mu," uviedla svedkyňa s tým, že nemala vedomosť a ani ju nezaujímalo, za akým účelom Peter K. takéto transakcie vykonáva.



K výpovedi svedkyne sa spomedzi obžalovaných vyjadril len Peter K. "Potvrdila tie skutočnosti, ktoré som uviedol vo svojej výpovedi," uviedol obžalovaný podnikateľ. Senát ŠTS hlavné pojednávanie po výpovedi svedkyne prerušil, proces bude pokračovať 20. októbra.



Kauza Dobytkár sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v PPA v súvislosti s prideľovaním agrodotácií. Obžalobe z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti čelí nitriansky podnikateľ Norbert B., finančník Martin K., exšéfovia PPA Juraj K. a Ľubomír P., podnikateľ Peter K., právnik Milan K. a Viktor M., ktorý ako jediný vinu priznal. Obžaloba sa pôvodne týkala ôsmich ľudí a piatich právnických osôb. Jeden z obžalovaných Ľubomír K. v marci zomrel a z tohto dôvodu ŠTS rozhodol o zastavení trestného stíhania.