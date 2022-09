Kauza Dobytkár pokračuje, obžalovaný Ľubomír P. žiadal doplniť výpoveď

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) – Proces v kauze Dobytkár, ktorý sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), pokračuje v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, doplnením výpovede jedného z obžalovaných Ľubomíra P. Žiadal doplniť svoju výpoveď a reagovať tak na otázky, ktoré vyvstali po predchádzajúcom výsluchu spoluobžalovaného Ľubomíra K. Pred súdom vypovedal odlišne než v prípravnom konaní.



Ľubomír K., ktorý pre PPA vybavoval projekty, nevyužil ani jednu z možností vyhlásenia o vine či nevine. V júni na súde tvrdil, že nelegalizoval žiadne finančné prostriedky z trestnej činnosti a úplatky neprijal. Priznal len nepriamu korupciu, respektíve podplácanie.



V skupine ôsmich osôb, ktoré obžaloba viní z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti, sú aj nitriansky podnikateľ Norbert B. a finančník Martin K., ktorí vinu odmietajú, Juraj K., Milan K. a Peter K. Vinu priznal iba jeden z obžalovaných Viktor M.



Norberta B. v stredu na súde obhajuje exminister vnútra Robert Kaliňák a právny zástupca Marek Para.



Kaliňák senát ŠTS upozornil na to, že médiá zverejnili informácie o hrubej manipulácii trestných konaní počas prípravného konania, ktoré za posledné dva roky riešila Národná kriminálna agentúra (NAKA). Požiadal súd, aby oslovil úrad inšpekčnej služby a zabezpečil, doložil dôkazy z predmetného spisu policajnej inšpekcie, keďže je pravdepodobné, že sa tak mohlo stať aj v kauze Dobytkár.



"Vyplýva to aj z dôkazov, ktoré dodnes nikto nevyvrátil. Nie je možné dosiahnuť spravodlivý súd bez toho, aby sme nemali k dispozícii všetky informácie o manipulácii trestných konaní v prípravnom konaní. Svedčia o tom, že sa vyrábali falošné dôkazy, vydierali až mučili jednotliví obvinení. Dobytkára to predtým obchádzalo, ale dnes sa ukazuje, že aj v tejto kauze dochádzalo k manipuláciám, sú o tom nahrávky, zaistené elektronické stopy a výpovede svedkov," konštatoval Kaliňák.