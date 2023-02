Kauza Dobytkár pokračuje, vypovedal vodič obžalovaného Ľubomíra K.

Banská Bystrica 14. februára (TASR) – Výsluchom vodiča obžalovaného Ľubomíra K. pokračuje v utorok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Dobytkár, ktorá sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Obžalobe z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti čelí osem osôb, medzi nimi aj nitriansky podnikateľ Norbert B. a finančník Martin K.



Svedok vypovedal, že Ľubomíra K., ktorý vybavoval projekty v PPA, pozná vyše 30 rokov. Bol u neho v pracovnom pomere, potom sa stal jeho spoločníkom vo firme a neskôr vodičom. Vie, že obžalovaný sa zaoberal sprostredkovaním obchodu, vozil ho na rokovania, ale nezúčastňoval sa na nich, ani sa o to nezaujímal.



"Sprostredkoval kontakty medzi záujemcom a ministerstvom. Väčšinou to bolo ministerstvo pôdohospodárstva. Záujemca prišiel do firmy, mal nejaké požiadavky, čo chce sprostredkovať, a pokiaľ Ľubomír K. mal možnosti, prisľúbil mu pomoc, ak nie, odmietol. Tie osoby mali záujem o stroje, techniku a iné agroprodukty. Mená klientov si nepamätám, bolo ich veľa," vypovedal svedok.



Ľubomír K., ktorý sa na pojednávaní nezúčastňuje, ale dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti, vypovedal ešte vlani v júni. Nevyužil ani jednu z možností vyhlásenia o vine či nevine. Tvrdí, že nelegalizoval žiadne finančné prostriedky z trestnej činnosti, úplatky neprijal. Priznal len nepriamu korupciu, respektíve podplácanie za schválené dotácie. Na otázky prokurátora a obhajcov odmietol vtedy reagovať pre zlý zdravotný stav.



U obhajcov obžalovaných stále pretrvávajú nejasnosti vo veci "spresnenia" obžaloby, k čomu došlo zo strany prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry vlani v októbri. Podľa niektorých advokátov ide o "novú" obžalobu, zmenila sa osoba, ktorá odovzdávala úplatok, aj suma. Prokurátor im zatiaľ nevysvetlil rozpor medzi jeho spresňujúcim stanoviskom a pôvodnou obžalobou.



V skupine obžalovaných sú okrem Ľubomíra K., Norberta B. a Martina K. aj exšéfovia PPA Juraj K. a Ľubomír P., podnikateľ Peter K., právnik Milan K. a Viktor M., ktorý ako jediný vinu priznal.