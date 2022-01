Kauza drogového gangu okolo Slavomíra W. pokračuje aj vo februári

Banská Bystrica 13. januára (TASR) – Výsluchom svedkov a čítaním listinných dôkazov pokračovalo vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, hlavné pojednávanie v kauze zločineckého gangu Slavomíra W. zo Serede. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Skupina okolo Slavomíra W. sa zaoberala distribúciou drog, pričom ide o rozsiahlu trestnú činnosť. Polícia členov zadržala v závere roka 2018 počas akcie Venal. Proces sa začal v roku 2020, ale nový koronavírus a s tým súvisiace dodržiavanie protiepidemických opatrení sa podpísali pod zmenu pár termínov jeho konania.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal pôvodne obžalobu na desiatich členov skupiny. Viní ich zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a súvisiacej trestnej činnosti zameranej na výrobu a distribúciu pervitínu a kokaínu. V prípade dokázania viny niektorým hrozí 20 až 25 rokov väzenia, prípadne doživotie. Ich obhajoba spochybňuje obžalobu.



Polícia počas prvej akcie Venal pôvodne obvinila 19 osôb. Od roku 2015 mali členovia skupiny zabezpečiť väčšie množstvo prekurzorov v hodnote približne 4,8 milióna eur na výrobu asi 480 kilogramov metamfetamínu v hodnote 16,8 milióna eur.



Lokalita Serede je známa výraznými aktivitami drogových dílerov, voči ktorým počas dvoch rokov zasahovala v rámci viacerých akcií Národná kriminálna agentúra. V rámci akcií Venal 1 až 4, zameraných na rozsiahlu protidrogovú činnosť v regióne Serede, Galanty a Trnavy, dovedna obvinila za dva roky 56 osôb. Podľa polície ide o jednu z najrozsiahlejších akcií v histórii SR zameraných na boj s drogovou trestnou činnosťou páchanou zločineckými skupinami.



Rozsudok v dohľadnom čase nehrozí, ako vyplýva z rozpisu činnosti ŠTS, zverejneného na webovej stránke, ďalšie pojednávania so zločineckým gangom sú naplánované až do druhej polovice februára.