Kauza Gerrita Jana K., ktorý mal vraždiť,bola pridelená novému sudcovi

Bratislava 14. augusta (TASR) - Dlhodobá práceneschopnosť jedného zo sudcov Okresného súdu (OS) Bratislava I spôsobila, že kauza holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., ktorý bol v roku 2016 neprávoplatne odsúdený na 22-ročný trest odňatia slobody za vraždu svojej priateľky, bola pridelená novému zákonnému sudcovi.



Táto trestná vec bola prerozdelená do oddelenia novourčenému zákonnému sudcovi 13. marca. "Momentálne sa vykonávajú úkony súvisiace s doručovaním uznesenia Krajského súdu (KS) v Bratislave a OS Bratislava I komunikuje túto trestnú vec so slovenským zastúpením Eurojust v Holandsku. V priebehu mesiaca august/september dôjde k naštudovaniu predmetnej trestnej veci novourčeným zákonným sudcom a následne bude určený ďalší procesný postup vo veci," sprostredkoval TASR odpoveď sudcu Michala Valenta hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



Predpokladaný termín hlavného pojednávania nie je v súčasnosti možné odhadnúť. Vzhľadom na počet nevybavených trestných vecí v oddelení zákonného sudcu a rozsiahlosť spisového materiálu by to mohlo byť do konca roka. Prípad sa koncom januára 2020 vrátil na prvostupňový súd. KS vtedy zrušil verdikt OS Bratislava I v celom rozsahu a vec mu vrátil, aby znovu konal a rozhodol.



Krvavý incident sa odohral na bratislavskej Obchodnej ulici v novembri 2014. OS Bratislava I koncom septembra 2016 Holanďana uznal za vinného z vraždy. Okrem trestu odňatia slobody ho zaviazal zaplatiť matke zavraždenej 100.000 eur ako nemajetkovú ujmu. Rozhodnutie však nebolo právoplatné a vecou sa začal zaoberať KS v Bratislave.



Najskôr KS v marci 2017 vrátil prvostupňovému súdu vec ako predčasne predloženú a prikázal vypracovať opravné uznesenie z dôvodu pisárskej chyby vo vypracovanom rozsudku. Senát OS Bratislava I pod vedením exsudcu Stanislava Dutka vydal opravné uznesenie, ktoré taktiež bolo preložené do holandského jazyka. Doručovanie do Holandska, keďže na základe rozhodnutia procesnej chyby sudcu bol Holanďan v októbri 2015 prepustený na slobodu, nebolo úspešné.



Následne vec opätovne v apríli 2018 KS v Bratislave vrátil OS Bratislava I ako predčasne predloženú a odporučil, aby pochybnosť o reálnom doručení rozsudku a opravného uznesenia obžalovanému odstránil aj prípadnou žiadosťou o sprostredkovanie ich doručenia cez príslušné ministerstvo spravodlivosti Holandského kráľovstva.



Policajti našli obhorené telo 25-ročnej mŕtvej ženy po požiari v byte na Obchodnej ulici v Bratislave koncom novembra 2014. Podľa polície mal obvinený Gerrit Jan K. Simonu z okresu Senica poraniť nezisteným predmetom na hlave a potom ju zapáliť. Zavraždená utrpela rozsiahle popáleniny na viacerých častiach tela. Podľa prokurátora bola motívom vraždy zo strany obžalovaného žiarlivosť.