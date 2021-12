OBRAZOM: Kauza Gorila vypukla pred desiatimi rokmi

Na archívnej snímke Jaroslav Haščák Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. decembra (TASR) – V utorok 21. decembra uplynie 10 rokov, odkedy na verejnosť prenikli prvé informácie o jednej z najväčších korupčných káuz Slovenska s názvom Gorila. Obsiahly dokument mal vzniknúť na základe odpočúvaní Slovenskej informačnej služby (SIS) v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici, kde sa stretával jeden zo spolumajiteľov finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák s vrcholnými predstaviteľmi štátu.O odpočúvanie žiadala SIS, Krajský súd v Bratislave evidoval žiadosť o použitie informačno-technických prostriedkov z dňa 21. novembra 2005. Spisová značka a číslo žiadosti sú rovnaké, ako uvádza Gorila.Text dokumentu Gorila sa objavil na internete 21. decembra 2011. Viaceré redakcie dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej mali byť zachytené rozhovory Jaroslava Haščáka s politikmi, odohrávajúce sa v priebehu rokov 2005 a 2006. Haščák avizoval, že podá trestné oznámenie.Kauza mala prvé personálne dosahy už v januári 2012. Premiérka Iveta Radičová (vtedy SDKÚ-DS) na návrh ministra hospodárstva Juraja Miškova (vtedy SaS) odvolala predsedníčku výkonného výboru Fondu národného majetku SR Annu Bubeníkovú.Minister vnútra Daniel Lipšic (vtedy KDH) zriadil 9. januára tím desiatich kriminalistov, určený na vyšetrovanie tohto prípadu. Na jeho čele stál od 26. januára Marek Gajdoš. Vyšetrovateľ začal v tejto veci trestné stíhanie. Minister Lipšic tiež potvrdil, že akciu Gorila realizovala SIS a bola legálna a legitímna.Koncom januára sa začala séria demonštrácií v Bratislave aj v ďalších mestách Slovenska.Jaroslav Haščák a Zoltán Varga neuspeli na Okresnom súde Bratislava I ani s jednou zo svojich šiestich žalôb, respektíve s návrhmi na predbežné opatrenie, ktoré podali obaja pre zverejnenie spisov Gorila na sociálnej sieti a tiež na prevádzkovateľov webov WebSupport a Tumblr. Rovnako v júni 2012 odvolací Krajský súd v Bratislave zamietol rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I, ktorý na základe predbežného opatrenia zakázal publikovať knihu o kauze Gorila novinára Toma Nicholsona. Kniha sa v júli začala predávať.Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik uviedol 27. augusta 2013, že sa vyšetrovateľom kauzy Gorila stále nepodarilo preukázať poskytovanie alebo prijímanie úplatkov, teda zadovážiť také dôkazy, na základe ktorých by bolo možné vzniesť obvinenie voči konkrétnej osobe.Šéfa vyšetrovacieho tímu Mareka Gajdoša vystriedal v decembri 2016 jeho dovtedajší člen Lukáš Kyselica (v roku 2019 odišiel do civilu).Kauza sa ocitla v centre pozornosti opäť 4. decembra 2018, keď sa v rámci domových prehliadok u podnikateľa Mariana K. mal nájsť USB kľúč s nahrávkami s obsahom totožným so spisom Gorila. Prehliadky sa konali v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala 19. marca 2019 stíhanie vo veci nahrávky rozhovoru podnikateľa Mariana K. a bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. súvisiaceho s kauzou Gorila. Obvinený Dobroslav T. mal podľa polície od podnikateľa Mariana K. prevziať nahrávku a spolu s ďalšími dvoma osobami údajne vydierať finančníka Jaroslava Haščáka.Termín pojednávania s bývalým generálnym prokurátorom SR Dobroslavom T., na ktorom sa má prehrávať zvukový záznam Gorily, bol vytýčený na začiatok decembra 2021. Okresný súd Bratislava I. ho však zrušil z procesných dôvodov. Ako TASR potvrdil hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak, nový termín zatiaľ nie je vytýčený.