Kauza Holanďana Gerrita Jana K. v prípade vraždy sa vracia na súd

Bratislava 29. januára (TASR) – Kauza holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., ktorý bol v roku 2016 neprávoplatne odsúdený na 22-ročný trest odňatia slobody za vraždu jeho priateľky Simony, sa vracia na prvostupňový súd.



Krajský súd (KS) v Bratislave v stredu na neverejnom zasadnutí senátu zrušil napadnutý rozsudok Okresného súdu (OS) Bratislava I v celom rozsahu a vec mu vrátil, aby znovu konal a rozhodol. TASR o tom informoval hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak. "Odvolací senát rozhodol z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, ako aj z ďalších dôvodov. Podrobné odôvodnenie bude v písomnom vyhotovení rozhodnutia. Rozhodnutie je právoplatné," doplnil Adamčiak.



Krvavý incident sa odohral na bratislavskej Obchodnej ulici v novembri 2014. OS Bratislava I síce koncom septembra 2016 Holanďana uznal za vinného z vraždy a okrem trestu odňatia slobody ho zaviazal zaplatiť matke zavraždenej 100.000 eur ako nemajetkovú ujmu a uložil mu ochranný dohľad na jeden rok. Rozhodnutie však nebolo právoplatné a vecou sa postupne začal zaoberať odvolací KS v Bratislave.



Najskôr KS v marci 2017 vrátil prvostupňovému súdu vec ako predčasne predloženú a prikázal vypracovať opravné uznesenie z dôvodu pisárskej chyby vo vypracovanom rozsudku. Senát OS Bratislava I pod vedením v súčasnosti exsudcu Stanislava Dutka vydal opravné uznesenie, ktoré taktiež bolo preložené do holandského jazyka. Doručovanie do Holandska, keďže na základe rozhodnutia procesnej chyby sudcu bol Holanďan v októbri 2015 prepustený na slobodu, nebolo úspešné. Súd v januári 2018 zaslal Slovenskej pošte reklamáciu, respektíve žiadosť o informáciu o doručení/nedoručení listovej zásielky.



Následne vec opätovne v apríli 2018 KS v Bratislave vrátil OS Bratislava I ako predčasne predloženú a odporučil, aby pochybnosť o reálnom doručení rozsudku a opravného uznesenia obžalovanému odstránil aj prípadnou žiadosťou o sprostredkovanie ich doručenia cez príslušné Ministerstvo spravodlivosti Holandského kráľovstva. Napokon spis putoval na Najvyšší súd SR z dôvodu disciplinárneho konania voči Dutkovi. Ten odišiel od februára tohto roku do dôchodku. KS bola vec predložená na konci júla 2019 a súd sa napokon začal oboznamovať so spisovým materiálom.



Policajti našli obhorené telo 25-ročnej mŕtvej ženy po požiari v byte na Obchodnej ulici v Bratislave koncom novembra 2014. Podľa polície mal obvinený Gerrit Jan K. Simonu z okresu Senica poraniť nezisteným predmetom na hlave a potom ju zapáliť. Zavraždená utrpela rozsiahle popáleniny na viacerých častiach tela.



Znalci tvrdili, že žena zomrela v dôsledku vdychovania toxických splodín. V neprospech Holanďana podľa OS Bratislava I svedčila "silná" reťaz nepriamych dôkazov. V byte, kde bolo nájdené telo zavraždenej Simony, sa našli nohavice obžalovaného so stopami jej krvi a aj pohárik z baru, kde pred vraždou popíjali alkohol. Podľa prokurátora bola motívom vraždy zo strany obžalovaného žiarlivosť.