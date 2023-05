V kauze vraždy J. Kuciaka sa skončili záverečné reči

Obhajca Aleny Zs. spochybňoval dôveryhodnosť svedeckých výpovedí Zoltána A.

Na snímke obžalovaná Alena Zs. a jej advokát Štefan Neszméry sedia v súdnej sieni pred začiatkom pojednávania v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a v kauze prípravy vrážd prokurátorov na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v piatok 12. mája 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pezinok 12. mája (TASR) – V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze plánovaných vrážd prokurátorov sa skončili záverečné reči. Hlavné pojednávanie bolo prerušené do 19. mája.Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhli dvojici Marian K. a Alena Zs. súhrnný doživotný trest odňatia slobody. Ďalší obžalovaný Dušan K. by mal podľa prokurátorov dostať 25-ročný trest väzenia a Darko D. 17-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Všetci štyria obžalovaní trvajú na svojej nevine.V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Zs. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Ten následne spojil do jedného konania aj kauzu prípravy vraždy prokurátorov. Pojednáva sa od apríla 2022.Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Na samostatné konanie bol vylúčený Tomáš Sz., ktorého súd už uznal za vinného. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana K. podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.Obhajca obžalovanej Aleny Zs. Štefan Neszméry vo svojej záverečnej reči spochybňoval dôveryhodnosť svedeckých výpovedí Zoltána A.zdôraznil obhajca v piatok pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v rámci prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a kauzy prípravy vrážd prokurátorov.Tvrdil, že Zoltán A. viackrát modifikoval svoje výpovede.podotkol Neszméry. Práve od svedectiev Zoltána A. sa podľa obhajcu odvodzujú všetky ďalšie dôkazy. Dodal, že cieľom prokurátorov je za každú cenu odsúdiť obžalovaných.Textová komunikácia medzi obžalovanými Marianom K. a Alenou Zs. podľa Neszméryho preukazuje ich nevinu.povedal.Komunikácia zároveň podľa jeho slov nie je kompletná a malo byť do nej zasahované. Tvrdil, že jeho klientka nemala žiadny motív, ktorý by ju viedol k objednávke vrážd.zdôraznil. Súdu navrhol, aby Alenu Zs. oslobodil v plnom rozsahu spod obžaloby.Na nevine svojich klientov trvajú aj obhajcovia Dušana K. a Darka D., ktorí čelia obžalobe v kauze prípravy vrážd prokurátorov.povedal obhajca Dušana K. Rastislav Urbáni. Aj zastupujúca obhajkyňa Darka D. Júlia Vestenická spochybnila dôveryhodnosť svedka Iľju Weissa. "Jeho tvrdenia nikto a v žiadnom smere nepreveroval," podotkla. Považuje ho za klamára.