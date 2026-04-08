< sekcia Slovensko
Kauza Kuciak má pokračovať výsluchom Marčeka
Marček si za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odpykáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pezinok 8. apríla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku má v stredu pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Výsluch by mal absolvovať Miroslav Marček, ktorý si za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odpykáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.
V prípade vraždy novinára z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR.
Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.
