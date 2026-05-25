Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Slovensko

Kauza Kuciak má pokračovať výsluchom Andruskóa

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku má v pondelok pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pezinok 25. mája (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku má v pondelok pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Výsluch by mal počas týždňa absolvovať kľúčový svedok Zoltán Andruskó, ktorý si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpykáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

VIDEO: Slováci podľahli Kanade 1:5, stále živia šancu na štvrťfinále