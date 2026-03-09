Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Slovensko

KAUZA KUCIAK: Súd má v utorok pokračovať čítaním výpovedí

.
Na snímke uprostred obžalovaná Alena Zs. prichádza na súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 13. februára 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na pondelkovom hlavnom pojednávaní vypovedal obžalovaný Marian K. Okrem iného povedal, že si nikdy v živote neobjednal žiadnu vraždu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pezinok 9. marca (TASR) - Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Miroslav Mazúch v pondelok krátko po 16.00 h prerušil hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Súdny proces bude pokračovať v utorok (10. 3.) čítaním výpovedí poškodených. Na 30. marca je avizovaný výsluch svedka Iľju Weissa.

Na pondelkovom hlavnom pojednávaní vypovedal obžalovaný Marian K. Okrem iného povedal, že si nikdy v živote neobjednal žiadnu vraždu. Venoval sa aj komunikácii z aplikácie Threema a kritizoval médiá.

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Na snímke obžalovaný Marian K. prichádza v sprievode kukláčov na súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov v pondelok 9. marca 2026 na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku.
Foto: TASR - Martin Baumann


Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch