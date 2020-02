Kauza ultrazvukov pokračuje, o ich cene má vypovedať znalkyňa

Banská Bystrica 18. februára (TASR) - Výsluchom svedkov pokračoval v utorok proces na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, s obžalovaným Branislavom P. - synovcom nebohého expredsedu Národnej rady SR Pavla Pašku v kauze nákupu ultrazvukov pre košickú nemocnicu. Ten vinu odmieta.



Pred súdom čelí obžalobe zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, za čo mu hrozí trest odňatia slobody od sedem do 12 rokov nepodmienečne.



K skutku došlo v roku 2013, keď obžalovaný ako vedúci oddelenia verejného obstarávania Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach mal uprednostniť víťaza verejnej súťaže v neprospech iných tak, že sám nastavil podmienky na technické špecifikácie a vybavenie štyroch zariadení pri verejnom obstarávaní, čím uprednostnil vopred vybranú spoločnosť a porušil zákon.



V utorok vypovedali ľudia z vedenia nemocnice a lekári, ktorí hovorili o tom, čo predchádzalo nákupu ultrazvukov, kto mal v tom čase aké kompetencie a aký dosah mali na celý proces verejného obstarávania.



Z jednotlivých oddelení nemocnice išli požiadavky na nákup ultrazvukov, ktoré mali nahradiť staré, dosluhujúce. To posudzovalo vedenie nemocnice a v konečnom dôsledku ich nákup a predpokladanú výšku zákazky schvaľovalo ministerstvo zdravotníctva.



V postupe sa zhodli, medicínski odborníci vypracovali k požiadavke technické špecifikácie prístrojov, ktoré potrebujú, ale údajne nie až s takými detailnými parametrami, ako sa objavili pri verejnom obstarávaní. Vtedajší šéf odboru nákupu nemocnice sa nestretol s tým, že by bola požiadavka na nákup prístrojov konkrétnej značky.



Okrem diskriminačných kritérií, ktoré tendru vyčítali konkurenčné firmy, problémom je aj cena prístrojov. Košickú nemocnicu vyšli ultrazvuky skoro dvojnásobne drahšie a "preplatila" viac ako 160.000 eur. Vo štvrtok (20. 2.) je v tejto súvislosti predvolaná znalkyňa.



Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry znalkyňa, spochybňuje sumu 380.000 eur bez DPH, ktorá mala byť konečnou cenou štyroch ultrazvukov pre štyri rôzne oddelenia košickej nemocnice. Hodnotu všetkých štyroch prístrojov ustálila na sumu zhruba 212.000 eur.



Proces pokračuje v stredu (19. 2.).