Kauza vraždy exmanželky: Začal sa proces s Miroslavom V., vinu odmieta

Pezinok 6. novembra (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v pondelok začal súdny proces s obžalovaným Miroslavom V. v kauze vraždy jeho exmanželky. Obžalovaný a ani prokurátor nemajú záujem o uzavretie dohody o vine a treste. Miroslav V. vinu odmieta.



"So skutkom nemám nič spoločné," povedal Miroslav V. v rámci výsluchu pred senátom. "Nesúhlasíme s tvrdeniami obžaloby, nestotožňujeme sa s nimi," zdôraznil obhajca obžalovaného Dušan Jóža.



Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic podal na Miroslava V. v závere septembra obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Miroslav V. si mal podľa obžaloby v roku 2016 objednať únos exmanželky do areálu skladu vo Veľkých Ripňanoch, následne ju mal usmrtiť a jej telesné pozostatky rozpustiť v plastovom sude s kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Motívom konania mala byť pomsta, pretože Andrea V. vypovedala proti svojmu exmanželovi v ekonomických trestných veciach. Obžalovaný mal mať tiež pocit, že jeho exmanželka pod cenu prevádzala nehnuteľnosti z firmy.



"Myslím si, že motív obžalovaného preukážeme výpoveďami svedkov a ďalšími dôkazmi. Každý si vyhodnotí, či už aj jeho výpoveď nebola navzájom si odporujúca," podotkol špeciálny prokurátor. Doplnil, že obžalovaný má právo povedať na svoju obhajobu čokoľvek, aj ísť do rozporu s vykonanými dôkazmi.



Miroslav V. bol pôvodne právoplatne odsúdený za zločin pozbavenia osobnej slobody. Krajský súd v Trnave však 18. apríla vyhovel návrhu špeciálneho prokurátora a povolil obnovu konania. V rovnaký deň bolo Miroslavovi V. doručené uznesenie o vznesení obvinenia z úkladnej vraždy. Prípad sa posunul vpred vďaka nájdeniu plastového suda, v ktorom sa podarilo stotožniť pozostatky poškodenej na základe fotokompozitných výplní, čiže zubných plomb. Miroslav V. je vo väzbe.