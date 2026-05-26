Kauza vraždy J. Kuciaka pokračuje výsluchom svedka Z. Andruskóa
Pezinok 26. mája (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku aj v utorok výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruskóa. Svedok si za sprostredkovanie vraždy novinára odpykáva 15-ročný trest väzenia.
V pojednávacej miestnosti sa nachádzajú obžalovaní Marian K., Alena Zs. a Dušan K. Štvrtý obžalovaný Darko D. súhlasil s konaním v jeho neprítomnosti a na pojednávanie sa nedostavil. Svedok Andruskó doteraz zvykol nosiť počas presunov do pojednávacej miestnosti na hlave kuklu. Tentoraz prišiel bez nej. Svedok povedal, že použitie kukly mu bolo zamietnuté, nevie si vysvetliť, z akých dôvodov.
V pondelok (25. 5.) Andruskó usvedčoval obžalovanú Alenu Zs. z objednávky vraždy novinára. Uviedol, že podľa pôvodného zámeru malo telo novinára zmiznúť, aby neboli páchatelia vypátraní. Andruskó opisoval aj okolnosti, za ktorých mu mala obžalovaná odovzdať peniaze za vykonanie vraždy. Vypovedal tiež o tom, že si mala Alena Zs. u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian K.
Andruskó si nevie vysvetliť, prečo si ho Alena Zs. vybrala na sprostredkovanie vraždy súčasného generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. Podľa vlastných slov veril, že nepríde napokon ani ku Kuciakovej vražde a že aj táto objednávka odíde „do stratena“. Okrem iného tiež povedal, že obžalovaný Marian K. mal mať krytie z najvyšších miest.
Po obhajcoch začal v utorok popoludní klásť svedkovi otázky obžalovaný Marian K. Okrem iného ho zaujímalo, z akých dôvodov chcel byť Andruskó utajeným svedkom v prípade prípravy vrážd prokurátorov. „Bál som sa o svoju bezpečnosť a život,“ reagoval svedok. Obžalovaný Dušan K. nemal otázky. Obžalovaná Alena Zs. sa okrem iného pýtala, prečo nešiel na políciu udať Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka za vraždu podnikateľa Petra Molnára. „Lebo som sa bál o život,“ odpovedal Andruskó.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
